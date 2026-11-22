وطن للأنباء: قالت صحيفة "كيهان" الإيرانية المقربة من مكتب المرشد الايراني، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على استكمال استعداداتهما العسكرية وتهيئة الظروف لشن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.

ودعت الصحيفة طهران إلى عدم انتظار بدء الهجوم الأمريكي، بل المبادرة إلى التحرك وزيادة تكلفة الحرب على الطرف الآخر قبل أي تحرك عسكري.

وأضافت أن على إيران تغيير موازين الحرب لصالحها من خلال شن هجوم استباقي.

المصدر: الجزيرة