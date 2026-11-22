وطن للأنباء: أدانت عائلة عابدين في القدس، جريمة قتل الطالب قصي الجولاني أمام مدرسته والتي وقعت صباح امس السبت، معربة عن تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، ومؤكدة أن الجريمة وقعت على مرأى ومسمع من زملائه الأطفال، الذين شهدوا مقتل زميلهم أمام مدرستهم.

وأكدت العائلة في بيان وصل وطن نسخة منه، رفضها القاطع للعنف وسفك الدماء، مشددة على أنه لا خلاف يبرر إزهاق الأرواح أو الاعتداء على حياة الإنسان، كما رفضت الثأر والانتقام وتحميل العائلات مسؤولية أفعال الأفراد.

وناشدت أهالي القدس وعائلاتها ووجهاءها الوقوف صفا واحدا في مواجهة العنف، واحتواء الخلافات بالحكمة والاحتكام إلى القانون، حفاظا على أرواح المواطنين وسلامة الأطفال.

يذكر أن الطفل قصي محمد الجولاني (10 أعوام)، قتل إثر تعرضه لإطلاق نار أمام إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

وبحسب ما أفادت مصادر محلية فإن شخصاً يستقل دراجة نارية، وكان متنكراً بزي عامل توصيل، استدعى الطفل قبل أن يطلق النار عليه، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في الرأس والبطن، إحداهما استقرت في رأسه وأدت إلى مقتله.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان استنكار وإدانة صادر عن عائلة عابدين في القدس

تدين عائلة عابدين وتستنكر بأشدّ العبارات جريمة القتل التي وقعت صباح اليوم السبت، الموافق 21 تشرين الثاني 2026، أمام إحدى المدارس، وراح ضحيتها أحد طلبتها على مرأى ومسمع من زملائه الصغار.

تتقدّم عائلة عابدين بخالص العزاء والمواساة إلى أهل الفقيد وذويه، وتشاركهم الحزن على فقدان ابنهم. وقلوبنا مع زملائه الذين شهدوا مقتله أمام مدرستهم، وفقدوا زميلاً كان يشاركهم مقاعد الدراسة وأحلام الطفولة. إنّ أطفالنا أمانة في أعناقنا، ومن حقّهم أن يذهبوا إلى مدارسهم ويعودوا إلى بيوتهم آمنين.

ونؤكّد رفضنا القاطع للعنف وسفك الدماء، فلا خلاف يبرّر إزهاق روح، ولا ذريعة تبيح الاعتداء على حياة إنسان. كما نرفض الثأر والانتقام وتحميل العائلات مسؤولية أفعال الأفراد، لما يجرّه ذلك من أذى على الأبرياء.

ونناشد أهلنا في القدس، وعائلاتها ووجهاءها، أن يقفوا صفّاً واحداً في وجه العنف، وأن يبادروا إلى احتواء الخلافات بالحكمة والاحتكام إلى القانون، صوناً للأرواح وحفاظاً على سلامة أبنائنا.

رحم الله الفقيد، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وحفظ أبناءنا وأهلنا في القدس من كلّ مكروه.

عائلة عابدين

