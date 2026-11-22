وطن للأنباء: وزعت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، نحو 400 أمر هدم في محيط قرية وادي النعم بالنقب في أراضي الـ48.

وتقع قرية وادي النعم جنوب غرب بلدة شقيب السلام، وتُعد من أكبر التجمعات السكانية العربية البدوية التي تعاني نقصًا في الخدمات الأساسية في منطقة النقب، إذ يتجاوز عدد سكانها 15 ألف نسمة.

ويعيد توزيع نحو 400 أمر هدم في محيط وادي النعم إلى الواجهة أزمة التخطيط والسكن في القرى العربية البدوية بالنقب، حيث يواجه السكان صعوبات في الحصول على تراخيص البناء، في ظل غياب المخططات التفصيلية أو عدم ملاءمتها للاحتياجات السكانية.

وتنذر أوامر الهدم بمزيد من الضغوط على العائلات التي تعاني أصلًا ظروفًا اقتصادية واجتماعية صعبة، وسط مخاوف من فقدان المساكن وتفاقم أزمة السكن، لا سيما لدى العائلات التي تفتقر إلى بدائل سكنية مناسبة.

وتسلط هذه التطورات الضوء مجددًا على واقع القرى العربية البدوية في النقب، وعلى الفجوة بين احتياجات السكان للنمو والتوسع الطبيعي وبين السياسات التخطيطية المعمول بها، في ظل استمرار المطالبات بالاعتراف بحقوق الأهالي وتوفير حلول سكنية وتخطيطية عادلة.

ويبقى مصير المنازل والمنشآت المشمولة بأوامر الهدم، والمهل المحددة لتنفيذها، رهنًا بتفاصيل الإجراءات والقرارات الرسمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات هذه الأوامر على الاستقرار السكني والاجتماعي للعائلات في المنطقة.