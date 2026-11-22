التاريخ تكتبه المواقف وتثبته النتائج، لكن الأفكار الراسخة هي التي تمنح المسيرة معناها، وتصون منجزاتها، وتضمن استمراريتها. ومن هنا تبرز أهمية التوحيد بوصفه رؤية تتجاوز حدود الأشخاص والمواقع، وتجمع الجهود حول مشروع ثقافي وطني يستمد قوته من وحدة الهدف ووضوح الرسالة. فالثقافة الفلسطينية ليست مجرد مساحة للإبداع والمعرفة، بل ذاكرة شعب وحصن هويته ووعاء روايته الوطنية؛ بها يُصان التاريخ، ويترسخ الانتماء، وتنتقل الحكاية من جيل إلى جيل، رغم تباعد الجغرافيا وتعدد أماكن الحضور.

وفي هذا الإطار، تتجسد تجربة مراد السوداني، الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، في العمل على توحيد الاتحاد وتعزيز حضوره المؤسسي، وترجمة هذه الرؤية إلى امتداد ثقافي عربي من خلال تأسيس وتفعيل فروع له في سوريا ولبنان ومصر، بما يوسع دوائر التواصل بين الكتاب والأدباء الفلسطينيين، ويجمع طاقاتهم وإبداعاتهم تحت مظلة وطنية واحدة. ولا يقتصر هذا المسار على توسيع الحضور الجغرافي، بل يعكس توجهاً نحو بناء مؤسسة ثقافية جامعة، تحتضن التعدد، وتستثمر تنوع التجارب، وتوحد الجهود حول رسالة وطنية مشتركة، تجعل من الثقافة جسراً للتواصل وحاملاً للهوية والرواية الفلسطينية في المحيط العربي.

ومن دمشق إلى بيروت وصولاً إلى القاهرة، تتواصل جسور الثقافة الفلسطينية، ويتجدد حضورها، تأكيداً أن المسافات لا تفصل ما جمعته الهوية والتاريخ. فالتوحيد ليس شعاراً يُرفع، بل إرادة تُترجم إلى عمل وإنجاز، والثقافة حين تتوحد مؤسساتها وطاقاتها تصبح أكثر قدرة على حماية الذاكرة، وتعزيز الرواية الوطنية، وفتح الطريق أمام أجيال تحمل حكاية فلسطين إلى المستقبل.

ففلسطين التي تجمعنا بتاريخها وهويتها، تستحق ثقافة موحدة، ومؤسسات جامعة، ورسالة لا تفرقها المسافات.