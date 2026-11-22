وطن للأنباء: ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,742 شهداء، و176,227 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، في تقرير صدر اليوم الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 6 شهداء، و33 مصابا.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,675، والإصابات إلى 6,095، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 851، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.