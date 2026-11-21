وطن للأنباء: كشف مكتب إعلام الأسرى عن وجود 88 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون، بينهن 21 معتقلة إدارياً وثلاث قاصرات، إضافة إلى أسيرتين مصابتين بالسرطان وأخرى تعاني من مرض الزهايمر، فضلاً عن أسيرة من ذوات الإعاقة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية داخل السجن.

وأوضح المكتب، في تصريح، أن الأسيرات يتعرضن لسلسلة من الانتهاكات المتواصلة، تشمل العزل الانفرادي والقمع والإهمال الطبي، والحرمان من العلاج والملابس والأغطية، مشيراً إلى أن الأسيرة براءة أبو خديجة لا تزال رهن الاعتقال رغم حملها في شهرها الخامس.

قاصرات محرومات من التعليم ومريضات بلا رعاية صحية

وأضاف المكتب أن الأسيرات القاصرات يُحرمن من مواصلة تعليمهن، في وقت تتفاقم فيه معاناة الأسيرات المريضات نتيجة انتشار الأمراض الجلدية، وانخفاض درجات الحرارة، ونقص الرعاية الصحية والمستلزمات الأساسية.

وأشار إلى أن الظروف المعيشية والصحية داخل السجن تزيد من معاناة الأسيرات، لا سيما اللواتي يعانين من أمراض مزمنة وخطيرة، وسط ما وصفه باستمرار سياسة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج.

ارتفاع أعداد الأسيرات وتفاقم الأوضاع الصحية

وفي السياق، كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أفادت، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بوجود 82 أسيرة في سجن الدامون، إضافة إلى الأسيرة بشرى الطويل المحتجزة في العزل خارج السجن.

وأشارت الهيئة حينها إلى معاناة الأسيرات من الإهمال الطبي وانتشار مرض «السكابيوس» (الجرب)، في ظل تدهور الظروف الصحية والمعيشية داخل السجن.

ويُظهر اختلاف الأرقام بين بيان الهيئة الأخير وبيان مكتب إعلام الأسرى ارتفاع عدد الأسيرات المعلن عن وجودهن في الدامون من 82 إلى 88 أسيرة، وفق البيانات الصادرة عن الجهتين.

قمع واعتداءات داخل غرف الأسيرات

وسبق أن وثّقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تعرّض الأسيرات لعملية قمع داخل سجن الدامون في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شملت تكبيل الأسيرات والاعتداء عليهن بالضرب، إلى جانب إطلاق الغاز داخل الغرف.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تتحدث عنها المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، وسط مطالبات بتوفير الحماية للأسيرات ووقف الاعتداءات بحقهن.

انتشار الجرب وسط نقص مواد التنظيف والتهوية

من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، في 17 آب/أغسطس الماضي، تسجيل إصابات بمرض الجرب بين الأسيرات في سجن الدامون، مؤكداً إصابة ما لا يقل عن 10 أسيرات من أصل أكثر من 90 أسيرة.

وربط النادي انتشار المرض بالظروف الصحية والبيئية داخل السجن، بما فيها الرطوبة وشح مواد التنظيف والاكتظاظ ونقص الملابس، فضلاً عن انعدام التهوية الكافية.

وتسلط هذه المعطيات الضوء على تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، في ظل استمرار الشكاوى من الإهمال الطبي والحرمان من الاحتياجات الأساسية والانتهاكات المتواصلة بحقهن.