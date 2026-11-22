رام الله – وطن للأنباء: شنت عصابات المستوطنين، فجر اليوم، اعتداءات متزامنة على ثلاث قرى في محافظة رام الله والبيرة، أحرقت خلالها مركبات تعود لمواطنين، وخطّت شعارات عنصرية ومعادية على جدران المنازل، في اعتداءات طالت قرى دير أبو مشعل وكفر مالك ودير السودان.

وفي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، هاجم مستوطنون القرية وأحرقوا مركبات للمواطنين، كما خطّوا شعارات معادية على ممتلكات الأهالي، في اعتداء جديد يستهدف المواطنين وممتلكاتهم.

وفي بلدة كفر مالك شرق رام الله، أضرم مستوطنون النار في عدد من المركبات ، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، قبل أن يخطّوا شعارات عنصرية على جدران في البلدة.

كما هاجم مستوطنون قرية دير السودان شمال غرب رام الله، وأحرقوا عددا من مركبات الأهالي، في سياق هجمات متواصلة تستهدف القرى وممتلكات سكانها.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي تشمل إحراق المنازل والمركبات، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وكتابة شعارات تحريضية وعنصرية، وسط مخاوف من اتساع نطاق هذه الاعتداءات وتداعياتها على حياة الفلسطينيين.