رام الله – وطن للأنباء: تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن، وسط مخاوف من تعثر تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط، ونقص الناقلات المتاحة وارتفاع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن 37 ناقلة نفط عبرت المضيق خلال الأسبوع المنتهي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة بـ52 ناقلة في الأسبوع السابق، بتراجع يقارب 29%.

وبلغ إجمالي السفن العابرة للمضيق في الاتجاهين 263 سفينة، بانخفاض أسبوعي نسبته 15%.

وبحسب بيانات أولية لمنصة "كبلر"، تراجعت تدفقات النفط خلال الأسبوع الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نحو نصف مستويات الأسبوع الأول، مع احتمال ارتفاع الأرقام لاحقا بعد رصد عمليات عبور إضافية.

وتأتي هذه التطورات بعدما أصيبت سبع ناقلات نفط على الأقل خلال الأسبوع الماضي، ما زاد المخاوف بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

نقص الناقلات وارتفاع التأمين

وحذرت شركة "ريستاد إنرجي" من احتمال حدوث نقص في السفن المتاحة خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، إذا استمرت الهجمات، مشيرة إلى أن أعمال إصلاح الناقلات المتضررة تؤخر عودتها إلى الخدمة.

كما تشكل الزيادة في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب عاملا إضافيا يحد من رغبة شركات الشحن في عبور المضيق، وفق مجموعة "إي أو إس ريسك".

وتنذر هذه التطورات بمزيد من الضغوط على حركة صادرات النفط من الشرق الأوسط، في ظل تراجع حركة الناقلات وتزايد المخاطر الأمنية والتكاليف التشغيلية المرتبطة بالملاحة عبر مضيق هرمز.