وطن للأنباء: كشف المحلل السياسي الإسرائيلي بن كاسبيت عن ما وصفها بـ"زلة لسان" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع عدد من مساعديه هذا الأسبوع، عكست حجم الضغوط السياسية التي يواجهها في ظل الأزمة الحكومية المتصاعدة.

وبحسب كاسبيت، فإن نتنياهو رد على حديث أحد مساعديه بشأن خطط العمل للأسبوعين المقبلين بالقول: "من يدري إن كنا سنبقى هنا حتى بعد أسبوعين؟"، في إشارة اعتبرها مراقبون دليلاً على تنامي المخاوف بشأن مستقبل حكومته.

وأشار كاسبيت إلى أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، بأن كليهما يواجه تحدياً مشتركاً يتمثل في فقدان السيطرة على المؤسسة التشريعية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يواجه خطر خسارة أغلبيته البرلمانية، وربما نفوذه داخل الكنيست أيضاً.

وفي المقابل، سلط الكاتب الضوء على الانقسامات العميقة التي تعصف بما يُعرف بـ"كتلة التغيير"، التي تسعى إلى إنهاء حكم نتنياهو، مؤكداً أن قادتها الأربعة يبدون تباينات حادة في مواقفهم بشأن شكل الحكومة المقبلة والتحالفات الممكنة.

وأوضح أن أفيغدور ليبرمان يرفض تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو تضم نتنياهو، بينما يبدي نفتالي بينيت انفتاحاً على صيغة تسمح بمشاركة نتنياهو ضمن حكومة تناوب، مع رفضه للتعاون مع الأحزاب الدينية المتشددة أو إقامة حكومة أقلية مدعومة عربياً.

أما يائير غولان فيتمسك برفض نتنياهو بشكل كامل، ويؤيد حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، في حين يطرح غادي آيزنكوت عدة سيناريوهات تشمل حكومة أقلية أو حكومة وحدة وطنية، بشرط ألا يواصل نتنياهو قيادة السلطة.

وأكد كاسبيت أن هذه التباينات تحولت إلى أزمة ثقة داخل معسكر المعارضة، حيث تبادل قادته الانتقادات الحادة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أضعف فرص التوصل إلى رؤية موحدة لإسقاط حكومة نتنياهو.

ورغم حالة الارتباك السياسي، يرى كاسبيت أن المشهد لا يزال مفتوحاً على عدة احتمالات، في ظل استمرار المهلة الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة، تليها احتمالية منح نتنياهو فرصة جديدة، قبل الانتقال إلى مرحلة تسمح لأي عضو في الكنيست بمحاولة تشكيل ائتلاف حاكم.

واختتم المحلل الإسرائيلي قراءته بالتأكيد أن الأزمة داخل معسكر نتنياهو لا تقل تعقيداً عن الخلافات التي تعصف بخصومه السياسيين، معتبراً أن رئيس الوزراء يواصل استخدام المناورات السياسية لكسب الوقت وإرباك منافسيه في معركة تشكيل الحكومة المقبلة.