وطن للأنباء: أعلن حرس الثورة، السبت، استهداف راداريْن للدفاع الجوي من منظومة "باتريوت" في قاعدتي الرفاع وعوالي في البحرين بنيران صاروخية ومسيرة.

وأضاف الحرس أنّ "مقاتلي القوة الجو فضائية استهدفوا قبل قليل مواقع الجيش الأميركي في قاعدتي الرفاع وعوالي في البحرين".

وأكّد أنّ ذلك "جاء رداً على استمرار العدوان وانتهاك المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال إنّ "قوة الجوفضاء استهدفت الموقعين المذكورين في البحرين إثر انتهاك المجال الجوي من طائرتين مسيّرتين من طرازي MQ-1 وMQ-9".

وفي السياق، أشارت وزارة الداخلية في البحرين إلى تنبيه جديد بوجود خطر ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن.

وإذ أفادت وكالة "تسنيم" عن تقارير أولية عن وقوع هجوم واصطدام طائرة مسيرة بقاعدة الصخير الجوية التي تضم مروحيات وطائرات تجسس أميركية في البحرين، فإنّ قوة الدفاع البحرينية لفتت إلى أنّ "شظايا عمليات الاعتراض تسببت في أضرار مادية ولا إصابات".

"أي انتهاك للمجال الجوي الإيراني لن يمر من دون رد"

وفي السياق، حذّر حرس الثورة من أنّ المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية خط أحمر للقوات المسلحة في البلاد".

وهدّد بأنّ "أي انتهاك للمجال الجوي الإيراني من جانب أي دولة أو قوة معتدية لن يمر من دون رد قوي وحاسم من مقاتلينا".

"معدات الجيش الأميركي تكبدت خسائر فادحة"

كما أشار حرس الثورة إلى أنّ "عمليات المرافقة المكلفة والتغطية الجوية التي ينفذها الجيش الأميركي منذ فجر اليوم، لم تحقق الأهداف التي تنشدها".

وأضاف أنّ "معدات الجيش الأميركي والقطع البحرية التي يوفر لها الحماية تكبدت خسائر فادحة في البحر والجو".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أكدت وكالة أنباء حرس الثورة أن نفي القيادة المركزية الأميركية لا يمحو حقيقة الخسائر الفادحة التي تكبّدها الجيش الأميركي.

وأضافت الوكالة، خلافاً لنفي الجيش الأميركي، أن مقاتلة من طراز "إف-16" سجلت رمز الطوارئ 7700.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان الجيش الإيراني استهداف مقاتلة أميركية من طراز "إف-16" فوق مياه الخليج، مساء الجمعة، وإن الصاروخ ألحق بها أضراراً وأجبرها على قطع مهمتها والهبوط اضطرارياً في مطار قريب.

المصدر: الميادين