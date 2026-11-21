وطن للأنباء: قال زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز، يوم السبت، إن الخطوة الأكثر حسماً التي يمكننا اتخاذها خلال الـ 100 يوم الأولى من دورة الكونغرس المقبلة، تتمثل في تمرير قانون يمنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وشدد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، على أن إقرار قانون لمنع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية يمثل الأولوية القصوى مع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة للكونغرس المقبل، فضلاً عن وقف تصدير الأسلحة الأمريكية للمنطقة.

وتكشف تقارير أمريكية عن تحول الدعم المقدم لدولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أحد أبرز ملفات الصراع على قيادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بعد أن أعلن السيناتور كريس فان هولين تحديه لزعيم الحزب الحالي تشاك شومر بشأن استمرار المساعدات العسكرية لتل أبيب، والحرب في غزة.

وتأتي المواجهة بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي، وقبل تصويت داخلي مقرر في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل لاختيار زعيم الأغلبية الجديدة، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الحزب إلى مراجعة العلاقة التقليدية مع "إسرائيل".

وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير السبت، إلى ظهور ساحة جديدة للصراع بين رؤيتين متعارضتين للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية، بعدما أصبحت المواقف من تل أبيب قضية خلافية متنامية بين الناخبين الديمقراطيين.

ويمثل شومر، الذي يقود الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منذ عام 2017، الاتجاه التقليدي الداعم لدولة الاحتلال داخل الحزب، رغم انتقاده بعض سياسات نتنياهو؛ ففي عام 2024، دعا شومر إلى إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة، لكنه عارض محاولات داخل مجلس الشيوخ لوقف صفقات أسلحة أمريكية لإسرائيل.

وفي المقابل، برز فان هولين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند، باعتباره أحد أبرز الأصوات الديمقراطية المطالبة بربط المساعدات العسكرية الأمريكية بالتزام تل أبيب بالقانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وصوّت فان هولين لصالح وقف مبيعات أسلحة معينة لدولة الاحتلال، ودعا إلى فرض عقوبات على مسؤولين ومستوطنين متورطين في انتهاكات بالضفة الغربية، كما زار معبر رفح وانتقد القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة.

ويشير تقرير "الغارديان" إلى أن المواقف من إسرائيل أصبحت معياراً مهماً لدى قطاعات من الناخبين الديمقراطيين، بعدما أضعفت حرب غزة الصورة التقليدية "لإسرائيل" بوصفها حليفاً يحظى بتأييد واسع داخل الحزبين الأمريكيين.

ويتجاوز الخلاف غزة إلى الحرب مع إيران؛ إذ دعا فان هولين إلى استخدام صلاحيات الكونغرس المتعلقة بالإنفاق لمنع تمويل عمليات عسكرية جديدة دون رقابة تشريعية، أما شومر فيركز على مواجهة سياسات ترامب مع الحفاظ على دور الولايات المتحدة العسكري في المنطقة.