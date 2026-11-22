وطن للأنباء: أدانت وزارة التنمية الاجتماعية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، باستهدافها المباشر مركبة إغاثية تابعة لإحدى التكايا الخيرية في مدينة غزة، معتبرة استهداف الاحتلال للعمل الإغاثي إمعانا في الحصار والتجويع.

وأكدت "التنمية الاجتماعية"، أن المركبة المستهدفة لم تكن تحمل سوى وجبات غذائية أُعدّت لإغاثة الأسر المتضررة والفقيرة، وأن الشهداء الثلاثة كانوا في مهمة إنسانية خالصة لإيصال المساعدات إلى الأطفال والنساء والمسنين.

وشددت أن استهداف الطواقم الإغاثية والعاملين في تأمين الغذاء للمدنيين يُشكل جريمة حرب مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأكدت أن هذا الاستهداف يأتي في إطار سياسة الترهيب الممنهجة ضد المؤسسات الخيرية والعمل الإغاثي، ويندرج ضمن سياسة التجويع المتعمدة المفروضة في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة.

ونعت الوزارة الشهداء الثلاثة، مؤكدة أن سياسات الترهيب والاستهداف لن تثني الطواقم الإغاثية عن مواصلة رسالتها مهما بلغت التضحيات.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية للتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب، وتوفير الحماية للعاملين في المجال الخيري، ومحاسبة قادة الاحتلال.

وظهر اليوم، استهدف جيش الاحتلال مركبةً كانت تنقل الطعام إلى إحدى التكايا الخيرية في شارع الصناعة بمنطقة تل الهوى غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من العاملين فيها.

وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 408 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة؛ والموقعة بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، بلغ إجمالي الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، نحو 1671 شهيدًا، إضافة إلى 6062 إصابة، فيما تمكنت الطواقم من انتشال جثامين 851 شهيدًا من تحت الأنقاض.

أما الحصيلة التراكمية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد ارتفعت إلى 74 ألفًا و736 شهيدًا، و176 ألفًا و194 مصابًا، وفق التقرير الإحصائي الأخير للوزارة.

وتستمر الخروقات الإسرائيلية في وقت لا تزال فيه آثار حرب الإبادة تلقي بثقلها على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، وسط دمار واسع في المنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية، بالتزامن مع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية.