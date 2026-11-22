أصبح التنمر كسلوك عدواني ظاهرة شائعة في مختلف المجتمعات، ورغم التفاوت في الحالات بين طبيعة السلوك ووطأة حدّته وبين آثاره التي تقع على الضحية من الناحيتين المادية والمعنوية، فقد أصبحت هذه الظاهرة مصدر قلق للصغير قبل الكبير؛ لأنها مشكلة من المشكلات الخطيرة المنتشرة بين الطلاب بمختلف الفئات العمرية. إن السلوك العدواني بمصطلحه الحديث «التنمر» لا يقع بين الطلاب فقط، وإنما يقع في مختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك بين الإخوة والأخوات؛ لأن هذه الظاهرة قديمة جداً، إذ أول ما ظهرت بين ابني آدم اللذين سلك أحدهما مع الآخر سلوكاً عدوانياً حسداً وبغضاً، مستذكرين قوله تعالى في سورة المائدة (الآيات 27-30): «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30)».

يُعدّ انتشار التنمر كظاهرة متفشية في مجتمعنا واستشراؤها بصورة لافتة للنظر بين طلاب المدارس، أمراً يستدعي تشخيصها وإيجاد الحلول لها، ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن نتعرف ابتداءً على المعنى اللغوي والاصطلاحي للتنمر.

فالتنمر لغةً: يشير إلى الشخص الذي غضب وساء خُلقه وأصبح مثله مثل النمر الهائج؛ فإن مصدر «تنمّر» هو «نَمِر»، فصاحب السلوك الذي تشبّه بالنمر قائم على سلوك عدواني، وقد يكون نمط التنمر لفظياً (معنوياً) أو مادياً بالاعتداء الجسدي، وكلاهما يؤثر في الحالة النفسية للمعتدى عليه.

أما التنمر اصطلاحاً: فهو تكرار السلوك العدواني مع تزايد قابليته لتكرار الوقوع، وذلك باستخدام القوة البدنية، أو المعلومات الشخصية التي قد يهدد بها جميع فئات المجتمع على تفاوت طبقاتهم وأعمارهم، مما يلحق بهم الأذى النفسي الذي يتمثل في نشر الشائعات للتقليل من شأن الآخرين، فضلاً عن التعدي عليهم بالقول أو بالفعل.

لذلك، وضعت منظمة اليونيسيف التنمر ضمن ثلاث علامات رئيسية: النية في الإيذاء، والتكرار، واختلال القوة بين المتنمر والضحية، الأمر الذي أدى إلى تقسيم التنمر إلى نوعين رئيسيين:

- التنمر المباشر: المتمثل بالضرب أو الإهانات اللفظية أو التهديدات الصريحة.

- التنمر غير المباشر: كالعزل الاجتماعي، ونشر الشائعات دون مواجهة، ورمي الناس بالباطل.

وبما أننا في صدد الحديث عن التنمر المدرسي، فلا بد من استعراض تلك الأفعال السلبية التي تصدر عن التلميذ أو التلميذة بهدف إلحاق الأذى والضرر بتلميذ أو تلميذة أخرى، إذ تندرج تلك الأفعال ضمن الأفعال غير المادية (اللفظية) التالية: التوبيخ، الإغاظة، الشتائم، التهديد بأشياء مزعجة ومخيفة من خلال تعبيرات الوجه كالتكشير أو رفع الحواجب وتحديق العيون، واستخدام العبارات غير اللائقة، أما الاحتكاك الجسدي المباشر: كالضرب، والدفع، والركل.

وبناءً على ما تقدم، وبعد استعراض هذه المقدمة، تأتي مرحلة التشخيص بالتعرف على أسباب التنمر؛ إذ تتمثل أبرز العوامل التي تساهم في انتشاره وفق أحدث الدراسات فيما يلي:

1- مشكلات أسرية وفقدان الأسرة لأسس رقابة أولادها: تُعتبر البيئة الأسرية غير المستقرة من أبرز عوامل التنمر؛ فهي تغذي سلوك التنمر عند الطفل نتيجة التفكك الأسري بسبب غياب أحد الوالدين، أو الإهمال العاطفي، أو العنف في المنزل. حيث إن بيانات الدراسات والمسح الاجتماعي تؤكد أن نسبة كبيرة من المتنمرين ينحدرون من خلفيات أسرية مضطربة، مما يُظهر لدى العديد منهم سلوكيات عدوانية نتيجة التجارب التي تعرضوا لها في بيوتهم من عنف كالضرب، والاعتداء الجسدي، والإهمال، والحرمان، والشتم، فينعكس ذلك على سلوكهم مع أقرانهم من الأطفال في البيئة المحيطة، ومع زملائهم في المدارس

2- ضعف في المهارات الاجتماعية: إذ يعاني بعض الأطفال من الافتقار إلى المهارات اللازمة للتفاعل الإيجابي مع الآخرين؛ حيث ترتبط هذه المهارات بسلوك ضبط النفس والعاطفة، فضلاً عن فقدانهم وسيلة حل المشكلات، وبسبب غياب الرقابة والتوجيه من البيت أولا، ونتيجة لإهمال حالة الطفل من الأهل، يلجأ إلى استخدام السلوك العدواني (التنمر) من أجل تعويض الفقدان وإظهار التواصل من خلال فرض السيطرة.

وهذا السلوك وفق أحدث الدراسات، غالبا ما يُلاحظ عند الأطفال الذين ينقصهم التدريب الكافي على التعامل مع المشاعر منذ نشأتهم في بيوتهم، كما أنهم لم يُمنحوا فرصاً لتطوير الذكاء العاطفي

3- بيئة تعليمية غير داعمة: يا للأسف، في مجتمعنا تفتقر بعض المدارس لهوية الاحتواء؛ فلا توفر بيئة آمنة لهؤلاء الأطفال، ولا تعمل على تغيير نمط سلوكهم، بل تزيد من معاناتهم بسبب تنمر بعض أفراد الهيئات التدريسية على سلوكهم بنبذهم وتوبيخهم ومقارنتهم دائماً بالأشرار، وإشعارهم بأنه لا مكان لهم في المدرسة، بالإضافة إلى عدم اكتراث البيئة التعليمية بمواصلة مراقبتهم ودعمهم والتواصل مع ذويهم لإخراجهم مما هم فيه، ولافتقار كثير من المدارس كذلك إلى تدعيم الأنشطة التربوية في سبيل تعزيز التعاون بين الطلاب، وتكثيف معاني التعزيز والحوافز والتقليل من سياسة العقاب؛ الأمر الذي يجعل جميع هذه العوامل تربة خصبة لانتشار التنمر في المدارس. وعليه، جدير بالبيان أن آخر التقارير التي صدرت عن المركز الوطني لإحصاءات التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية أشارت إلى أن ما يقارب 39% من حالات التنمر تقع داخل الصفوف، و37% في الممرات والساحات المدرسية، وهذا ينبئ عن ضعف في البيئة التعليمية والرقابية داخل المؤسسات التعليمية.

هذا هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، فكم تبلغ النسبة لدينا في مجتمعاتنا العربية؟

وفي نهاية المطاف، تقع الكارثة وهي الحالة النفسية التي تلازم المتنمر بسبب التشخيص المذكور أعلاه، مما يكوّن لديه آفات نفسية واجتماعية تزيد من الخلل البنيوي لشخصيته وتحطمها، وبحكم المؤكد سيؤثر هذا السلوك في نفسية الآخرين، وينعكس على المجتمع ككل.

ومن هذه الآثار التي تلازم المتنمر: القلق الدائم والاكتئاب. تدني احترام الذات. العزلة. ضعف الأداء المدرسي.

ومن هذا المنطلق، حان الوقت لوضع استراتيجية عمل مشتركة بين الأهل والمدارس والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، للنهوض بمجتمع آمن خالٍ من العنف والتنمر؛ لأن ذلك سينعكس إيجاباً على حياة المجتمع في المستقبل.

ولذلك أرى أن الحل لهذه الظاهرة، يتطلب العمل الجاد من قِبل مديري المدارس والهيئات التعليمية بوضع الخطط الفعالة لمكافحة ظاهرة التنمر، وتهيئة البيئة الآمنة لجميع الطلاب دون تمييز، وذلك بالوسائل التالية:

1- تعزيز الوعي بين الطلاب، والعمل على عقد ورش عمل ومحاضرات غير منهجية لا تقل عن 3 مرات أسبوعياً من خلال أكاديميين متخصصين في مجال التربية وعلم الاجتماع، للتأكيد على نبذ التنمر وأهمية الاحترام والتعاطف بين الطلاب.

2- ضع قواعد واضحة بإنشاء مدونة سلوك مدرسية تقوم على التعزيز والتشجيع، وفي الوقت ذاته تشير إلى أن العقاب سياسة قد تضطر الإدارة إليها كوسيلة لضبط السلوك وليس كهدف.

3- تشجيع الطلاب المعتدى عليهم على الإبلاغ عن حالات التنمر دون خوف.

4- الدعم النفسي بتقديم إرشادات للجاني والمعتدى عليه، ضمن ضوابط كل حالة من خلال أشخاص متخصصين في هذا المجال.

5- تعزيز مفهوم الصلح دون اعتباره تنازلاً عن حق المعتدى عليه، وذلك وفق جسامة الفعل، إلا ما كان يفوق مستوى الصلح.

6- الرقابة المستمرة وتدبير الرقابة الوقائية، بوضع كاميرات حديثة في الممرات والساحات في المدارس لتحديد حالات التنمر.

7- التدخل السريع لمنع استمرار التصرف.

8- تعزيز الاندماج بين مختلف فئات الطلاب، سواء أكانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أم الطلاب الجدد، أم الطلاب المنتمين إلى أقليات دينية و/أو عرقية، بتعزيز مفهوم التنوع واحترام الاختلاف وتقبّله.

9- التدريب المستمر للهيئات التعليمية على كيفية التعامل مع المتنمر.

10- الأعمال الاجتماعية داخل المدرسة بتشجيع الأنشطة غير المنهجية التي تعزز العمل الجماعي بهدف تقوية روابط الصداقة.

11- العمل على دعم الآباء وتقديم محاضرات تربوية وإرشادية لهم حول كيفية التصرف مع ابنهم أو ابنتهم، لتحقيق الهدف المنشود بتوفير بيئة آمنة للمتنمر في البيت والمدرسة.

12- تعزيز مفهوم قيمة الحياة للمتنمر وحياة الآخرين، وتعزيز مفهوم الأمن والأمان في التصرفات، وانعكاس ذلك على المجتمع.

13- اجراء فحص سلوكي لجميع سائقي الحافلات، وتدخل إدارات المدارس في عملهم ومنعهم من إنزال الطلاب في الشوارع، والتأكيد على استلامهم داخل حرم المدارس أو أمامها بصورة آمنة، والتأكيد على توفير مشرفة مساعدة على الأقل في كل حافلة وأخذ اسمها ورقم هويتها، وأخذ تعهد من سائق الحافلة بعدم التدخين في الحافلة وعدم تشغيل الموسيقى الصاخبة، وإحضار شهادة فحص للمركبة، تُثبت أنها مهيأة للسير على الطرقات، تحت طائلة عدم استلام الطلاب وتوجيه الأهل بذلك، وعدم إركاب طلاب في الحافلة إلا بالحد المسموح به.

14- التعاون مع مؤسسة الدرك في تسجيل كل مخالفة تصدر عن السائق، حفاظاً على سلامة وأمن الطلاب وأمانهم في مختلف الفصول، لا سيما في فصل الشتاء.

15- على مؤسسة الدرك تعزيز الدوريات في الفترتين الصباحية عند دخول الطلاب لمدارسهم، وفي الفترة المسائية عند خروجهم منها.

16- التقييم المستمر لجميع تلك الأعمال، بتطبيق الحلول المذكورة.

بهذه الحلول يمكن لا بل، بحكم المؤكد تهيئة بيئة سليمة في المدارس، والحد من ظاهرة التنمر بصورة لافتة، لتكون المدرسة أكثر أمناً، ويجب أن يكون الشعار في كل مدرسة مكتوباً ويُوضع بجانب سارية العلم:" لا مكان للتنمر في مدرستنا، والعيش المشترك والتعليم ضمن حاضنة وبيئة آمنة هو الأساس والعنوان".

نعم، يمكن القضاء على هذه الآفة الدخيلة على قيمنا وتراثنا، بالتعاون بين الأهل وإدارة المدرسة.

وأختم مقالي هذا، بأن نستذكر جميعاً الحديث النبوي الشريف لتطبيقه والعمل به:" كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى بَيْتِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".