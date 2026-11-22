وطن للأنباء: أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الرينة في الداخل المحتل عن مقتل شاب، في العشرينيات من عمره، بينما كان يقود مركبته في أحد شوارع البلدة؛ لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي في الداخل المحتل هذا العام إلى 190 قتيلا وقتيلة.

وقتل الشاب عبد سامر غصوب بصول، في العشرينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء قيادة مركبته في بلدة الرينة، مساء السبت.

ووصل طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمصاب، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ومع مقتل الشاب في الرينة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل إلى 190 قتيلًا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري.