طهران تتحدى مساعي واشنطن للسيطرة على مضيق هرمز وتلوّح بإبقائه مغلقاً ما لم تستجب لشروطها

وطن للأنباء: تتصاعد التوترات في مضيق هرمز مع تراجع حركة الملاحة واستهداف ناقلات النفط، وسط تحذيرات إيرانية من تداعيات اقتصادية متزايدة للحرب.

وأصابت "مقذوفات مجهولة المصدر" ناقلتَي نفط أثناء خروجهما من المضيق، قبالة مدينة خصب العُمانية، بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

الى ذلك، أظهرت بيانات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، نقلتها صحيفة "فاينانشال تايمز"، عبور 263 سفينة من المضيق وإليه خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض 15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و20 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه.

كما تراجعت أعداد ناقلات النفط العابرة إلى 37 ناقلة، مقابل 52 في الأسبوع السابق، فيما اقتربت تدفقات النفط عبر المضيق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر من نصف مستويات الأسبوع الأول، وفق بيانات أولية لمنصة "كبلر".

وفي تطور متصل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تخوض "حرباً صامتة" على الجبهة الاقتصادية، معتبراً أنها أصعب بكثير من حرب الصواريخ، ومحذراً من أن الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة جراء الحرب وسّعت الفجوة قبل حلول فصل الشتاء. ودعا المصنّعين إلى خفض استهلاك الطاقة غير الضروري في ظل الأزمة الراهنة.

سياسياً، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لا تزال تعوّل على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها تبحث مع الوسطاء إجراءات لبناء الثقة، وتريد ضمانات بأن واشنطن جادة في المفاوضات.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، إنه لا يمكن للولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز عبر الاعتداءات، مؤكداً أن أي عدوان جديد سيُقابل برد حاسم وفوري من القوات المسلحة الإيرانية.

وفي تصريحاتٍ من مدينة بندر عباس، أضاف أكرمي نيا أن القوات المسلحة الإيرانية باتت أقوى بكثير مما كانت عليه في الماضي، مشدداً على أن الرد الإيراني في حال وقوع أي اعتداء لن يقتصر على الدفاع عن الوطن أو على منطقة جغرافية محددة.

كما أشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن القوات المسلحة ترصد المنطقة على مدار الساعة، مؤكداً أنها تخضع لـ"السيطرة الاستراتيجية".

كذلك، اعتبر أكرمي نيا أنه "ليس أمام واشنطن خيار سوى قبول الشروط الإيرانية المنطقية والمشروعة"، مجدداً التأكيد على عدم قدرة الولايات المتحدة على فرض سيطرتها على مضيق هرمز عبر العمل العسكري.

يأتي هذا في وقتٍ تستمر فيه الولايات المتحدة عبر مسؤوليها وجيشها الادعاء بـ"السيطرة" على مضيق هرمز، وهو ما تنفيه القوات المسلحة الإيرانية ومسؤولو البلاد.

كما تشدّد طهران على أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق قبل الحرب، مؤكدةً أنه سيبقى مغلقاً إذا لم تقبل الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية.