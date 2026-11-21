وطن للأنباء: أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، اليوم السبت، اعتماد الدوام المدرسي خمسة أيام أسبوعياً لكافة المراحل الدراسية في كل المدارس الحكومية.

واكد الخضور ان وزارة التربية والتعليم اعلنت العودة إلى نظام الدوام المدرسي خمسة أيام أسبوعياً، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة انتظام العملية التعليمية وتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة.

وباشرت المدارس بإبلاغ أولياء الأمور ببرنامج الدوام الجديد، على أن يتم تزويدهم بالجداول عبر مجموعات الواتساب.