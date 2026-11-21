وطن للأنباء: نقل التلفزيون الإيراني عن "مسؤول مطّلع على الشؤون العسكرية" في جنوب البلاد ومضيق هرمز الاستراتيجي، قوله إنّ القوات الإيرانية نفذت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واحدة من أشدّ عملياتها الهجومية والدفاعية تنوعاً ضد السفن التي وصفها بـ"المخالفة" في عمق مضيق هرمز، والطائرات الأميركية. وأضاف أن إيران "أحبطت"، وفق قوله، سيناريوهات القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الرامية إلى تعطيل منظومة إدارة المضيق ومراقبته، مشيراً إلى أن خطة عبور قوافل ناقلات النفط، تحت حماية جوية وبحرية أميركية، "قد فشلت".

وتابع المسؤول الإيراني قائلاً إن نشر وحدات واسعة للمراقبة البحرية والجوية في عمق الخليج وبامتداده، وكذلك في بحر عُمان، إلى جانب إعداد عمليات عسكرية متعددة الطبقات على طول الساحل، "غيّر التوازن الاستراتيجي لمصلحة إيران". وزعم أن معظم دول الخليج المجاورة، إلى جانب شركات أوروبية وأميركية كبرى عاملة في المنطقة، تتجه إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة، وإنشاء معادلات أمنية وعسكرية جديدة ومستقلة، في ظل "تراجع" قدرة وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) و"سنتكوم" على ضمان أمن المنطقة.

حريق في ناقلة نفط في هرمز

إلى ذلك، قالت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، في بيان، اليوم السبت، إن حريقاً اندلع في ناقلة نفط قبيل ظهر اليوم، إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة "محظورة" شرقي مضيق هرمز. ونقلت وكالة فارس عن البحرية الإيرانية قولها إن الناقلة أوقفت تشغيل أنظمة التعرّف والملاحة قبل دخولها المنطقة "المحظورة"، رغم التحذيرات المعلنة والقيود المفروضة على حركة الملاحة. وحذّرت القوات مالكي ناقلات النفط ومشغّليها من أن الإبحار في المناطق المحظورة والنطاقات المحددة في التحذيرات يشكّل خطراً جسيماً على أرواح أفراد الطواقم وسلامة السفن. وأضافت أن مالكي السفن ومشغّليها يتحمّلون مسؤولية أي حادث ينجم عن تجاهل التحذيرات والقيود الملاحية.

في المقابل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، أن مقذوفات مجهولة المصدر أصابت ناقلتي نفط في أثناء خروجهما من مضيق هرمز، قبالة مدينة خصب العُمانية، موضحة أن إحدى الناقلتين أصيبت في مؤخرتها والأخرى في غرفة المحركات، من دون ورود تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

من جهته، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي ‌نيا، للتلفزيون الإيراني، اليوم السبت، من أنّ أي عدوان جديد على البلد "سيواجَه بردّ حاسم وفوري ومؤثر"، مؤكداً أنّ الدفاع عن البلاد لن يقتصر على نطاق جغرافي بعينه. وأضاف، خلال تفقده القدرات القتالية للوحدات العاملة في الخطوط الساحلية الإيرانية في بندر عباس وكوهستك والساحل وسيريك وجاسك، أن القوات المسلحة الإيرانية "أقوى بكثير مما كانت عليه في السابق". وأشار إلى أن البحرية الإيرانية تراقب المنطقة على مدار الساعة، زاعماً أنها تحت سيطرتها الاستراتيجية، ومضيفاً أن هذه السيطرة تمتد من شرق مضيق هرمز إلى شمال المحيط الهندي.

وقال إن الولايات المتحدة لا خيار أمامها سوى قبول الشروط الإيرانية التي وصفها بالمنطقية والمشروعة، مؤكداً أنها لن تتمكن من فرض سيطرتها على المضيق عبر "التصعيد والعدوان".

طهران تكشف عن منصة صواريخ جديدة

في غضون ذلك، أفادت وكالة فارس بقيام القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بزيارة تفقدية لـ"المدينة الصاروخية" التابعة للقوات الجو-فضائية في الحرس، حيث كُشف عن منصة إطلاق جديدة قادرة على حمل صاروخين من نوع الوقود السائل وإطلاقهما في وقت واحد، وفق الوكالة.

وأشارت "فارس" إلى أنه "تم خلال هذه الزيارة التفقدية فحص مستوى الاستعدادات القتالية والخطط العملياتية للقوات الجو-فضائية للحرس الثوري، للرد على أي تهديد استناداً إلى أمر القائد العام للقوات المسلحة بشأن الرد الفوري والفعال ودون قيود جغرافية". وبحسب الوكالة، تتمتع الصواريخ المائلة للوقود السائل بقدرة على الإطلاق العمودي والتحكم في السرعة، "وهي خصائص يمكن أن تؤدي دوراً فعّالاً في اختراق منظومات الدفاع الجوي وخداعها".