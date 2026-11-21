وطن للأنباء: حذر مخططون عسكريون أميركيون إدارة الرئيس دونالد ترمب من التداعيات المحتملة لاستمرار الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط إلى العام المقبل، فيما يسعى الوسطاء لإعادة إطلاق المسار التفاوضي وتجنب الحرب، وسط ضغوط إسرائيلية، ومن متشددين تجاه إيران لاستئناف القصف.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، بينهم مسؤولون أميركيون، قولهم إن القيادة المركزية (سنتكوم) أبلغت مسؤولين في الإدارة بأن استمرار نشر القوات وتعزيز الوجود العسكري لفترة ممتدة قد يؤدي إلى تراجع جاهزية الجيش، خصوصاً إذا استمرت حالة الجمود العسكري الحالية حتى 2027.

وأضافت المصادر أن المخططين العسكريين الأميركيين يأخذون في الحسبان أيضاً احتمال أن يسعى الكونجرس المقبل، الذي سيهيمن عليه الديمقراطيون، إلى تقليص الإنفاق الدفاعي وتشديد الرقابة على العمليات العسكرية الخارجية، ولا سيما الحرب مع إيران التي لا تحظى بتأييد شعبي.

وقال ترمب، الخميس، إنه لن يتخذ قراراً بشأن خطوته المقبلة في الحرب مع إيران قبل بداية العام الجديد، مؤكداً أنه "ليس متعجلاً في حسم خياراته".

"استنزاف الوقت والأموال والجاهزية"

ونقلت الصحيفة عن أحد المطلعين على الأمر قوله إن القيادة المركزية حذرت الإدارة من أن القوات الأميركية "تستنفد الوقت، وتستنزف الأموال والجاهزية"، بما قد يحد من قدرتها على التعامل مع تهديدات أخرى حول العالم، في وقت يقترب فيه الحشد العسكري الأميركي لمواجهة إيران من إكمال عام كامل.

لكن مسؤولاً عسكرياً أميركياً رفض هذا التوصيف، وقال إن سنتكوم لم تبلغ الإدارة بأن الوقت ينفد أمام القوات الأميركية، أو أنها ستواجه خطر الاستنزاف إذا لم تُستأنف الضربات قبل بداية العام الجديد.

الوسطاء يسعون لاستئناف التفاوض

وتسعى قطر، التي تضطلع بدور الوسيط الرئيسي بين واشنطن وطهران، منذ أسابيع إلى التوصل لاتفاق يتيح استئناف وقف إطلاق النار، وإحياء المفاوضات النووية، وتجنب العودة إلى الحرب.

والتقى المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، الخميس، في برلين، مسؤولين قطريين رفيعي المستوى لبحث جهود الوساطة.

وفي طهران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تعقد آمالاً على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

وأضاف عراقجي لصحيفة "إيران" الرسمية أن تبادل الرسائل مستمر بين إيران وواشنطن عبر الوسطاء، وأن طهران تسعى للتوصل إلى "اتفاق يضمن عدم نشوب مزيد من الحروب". وقال عراقجي إن إيران تريد ضمانات بأن واشنطن جادة في المفاوضات قبل المضي قدماً، مضيفاً أن إيران ناقشت مع الوسطاء شكل وطبيعة إجراءات بناء الثقة.

ضغوط إسرائيلية لاستئناف الضربات

في المقابل، أفاد مصدران مطلعان للصحيفة بأن مسؤولين إسرائيليين يواصلون الضغط على ترمب لاستئناف الضربات على إيران قبل نهاية العام، مستندين إلى أن "الوقت المتاح للتحرك بات يضيق".

وأضاف شخص آخر مطلع على المناقشات أن بعض المسؤولين الأميركيين يضغطون أيضاً على الرئيس لإنهاء المهمة العسكرية ضد طهران.

لكن ترمب لم يحسم موقفه حتى الآن، إذ قال لموقع "أكسيوس"، الخميس، إنه لا يتعجل اتخاذ أي قرار، مضيفاً: "سنرى ما سيحدث بعد بداية العام".

وقال مسؤول أميركي إن حملة الضغط الاقتصادي على إيران تلحق بها أضراراً كبيرة، إلى حد لا يجعل الرئيس بحاجة إلى تنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه أشار إلى أن "جميع الخيارات لا تزال متاحة أمام ترمب لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً".

بين التهديد والدعوة لحل دبلوماسي

وتراوح موقف الرئيس الأميركي خلال الأشهر الماضية، بين التهديد بالتحرك العسكري والدعوة إلى التوصل إلى حل دبلوماسي، قبل أن يقلل مؤخراً من احتمالات التوصل إلى اتفاق، مع إبداء استعداده للإبقاء على الوضع القائم، الذي تواصل فيه الولايات المتحدة فرض حصار بحري مكلف على إيران.

وكان ترمب قد رفض الشهر الماضي، ضغوطاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق، شملت مقترحات لضرب منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية الإيرانية، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وبعدما بدا أن ترمب ابتعد عن خيار العمل العسكري عقب الانتخابات النصفية، التي تكبد فيها الحزب الجمهوري خسائر تاريخية، أسهمت فيها عدم شعبية الحرب مع إيران، كثف نتنياهو خلال الأسابيع التالية تحذيراته من وجود "تهديدات كبيرة" مصدرها طهران.

وزعم نتنياهو، الذي يتولى تسيير أعمال الحكومة بعد أن أسفرت الانتخابات الإسرائيلية الشهر الماضي، عن كنيست بلا أغلبية، أن إيران تسعى إلى تجديد برنامجها النووي، قائلاً إن "مصير إسرائيل على المحك"، من دون تقديم أدلة على ذلك، رغم أن نتنياهو وترمب سبق أن أعلنا أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لـ"التدمير الكامل" خلال الضربات السابقة، وفق "فاينانشيال تايمز".

وفي إطار المساعي الإسرائيلية لإقناع واشنطن باستئناف العمليات العسكرية المشتركة، زار رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وعقد محادثات مع مسؤولين أميركيين كبار، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون راتكليف، بهدف "تقديم معلومات وإقناع" إدارة ترمب بتجديد الضربات على إيران، بحسب شخص مطلع على الزيارة.

وأشار المصدر إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجري أيضاً مناقشات بشأن تنفيذ عملية إسرائيلية محدودة ضد إيران، تكون "أكثر دقة وتحديداً" من الهجوم الواسع المشترك متعدد الأيام الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل مع بداية الحرب في فبراير، والذي جرت مناقشة تكراره الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، عقد قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر اجتماعات في إسرائيل هذا الأسبوع، مع جوفمان وقيادات هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.

مخاوف في "إسرائيل" من العودة للحرب

وتتزامن الضغوط لاستئناف العمليات العسكرية مع حالة من الجمود السياسي في إسرائيل، حيث أثار احتمال العودة إلى الحرب قلقاً لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين.

فبعدما فقد ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف أغلبيته البرلمانية في الانتخابات الأخيرة، لم تتمكن مجموعة من أحزاب المعارضة، يقودها رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت، حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة نتنياهو.

وحذر آيزنكوت وقادة آخرون في المعارضة، منذ ليلة الانتخابات، من احتمال لجوء نتنياهو إلى تصعيد عسكري في محاولة للحفاظ على رئاسته للحكومة، وتعهدوا بدعم الجيش الإسرائيلي ورؤساء الأجهزة الأمنية في مواجهة أي ضغوط قد يتعرضون لها.

وخلال الأسبوع الماضي، عقد آيزنكوت وقادة آخرون في المعارضة مشاورات أمنية مع نتنياهو، وصفوا بعدها الأيام المقبلة بأنها تنطوي على "حساسية خاصة".

وتأتي هذه التطورات في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة وإيران ضربات متفرقة منذ انتهاء الهدنة المؤقتة في أبريل، التي أوقفت العمليات العسكرية واسعة النطاق، بينما لا يزال الطرفان عالقين في حالة من الجمود والتوتر بشأن مضيق هرمز، بما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة وزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي.



المصدر: الشرق للأخبار