مسؤول ايراني: طهران مستعدة لحرب طويلة الأمد ولن تضع كل رهاناتها في سلة المفاوضات.. وأي اتفاق مع الولايات المتحدة يتطلب ضمانات عملية.

وطن للأنباء: أعلنت إيران استعدادها للتعامل مع ثلاثة سيناريوهات محتملة في مواجهتها مع الولايات المتحدة، تشمل مواصلة المسار الدبلوماسي، والتعامل مع الحصار الاقتصادي والعقوبات، والاستعداد لمواجهة عسكرية جديدة، في إطار ما تصفه طهران باستراتيجية تقوم على الاستعداد لمختلف الاحتمالات وعدم التعويل على المفاوضات وحدها.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن مؤسسات الدولة الإيرانية أعدّت نفسها للتعامل مع السيناريوهات الثلاثة، مؤكداً أن بلاده مستعدة لمواصلة الدبلوماسية، ومواجهة سياسات العقوبات والحصار الأميركي، والتصدي لأي تحرك عسكري محتمل أو استئناف للحرب.

وأوضح غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن السيناريو الأول يتمثل في الاستعداد للمسار الدبلوماسي، مع استمرار حالة انعدام الثقة بالولايات المتحدة، مشيراً إلى أن واشنطن أظهرت، بحسب قوله، عدم التزامها بالتفاهمات في ثلاث مناسبات على الأقل خلال العام ونصف العام الماضيين.

واستشهد المسؤول الإيراني بالحرب التي استمرت 12 يوماً، والحرب التي استمرت 40 يوماً، والاتفاق أو مذكرة التفاهم التي جرت في إسلام آباد ولم تصمد، معتبراً أن هذه التجارب تؤكد، من وجهة نظر طهران، أن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بتعهداتها على طاولة المفاوضات.

الاستعداد للحصار الاقتصادي

أما السيناريو الثاني، فيتعلق بالاستعداد لمواجهة الضغوط الاقتصادية الأميركية، بما فيها العقوبات المشددة والحصار البحري والبري والجوي، إذ أكد غريب آبادي أن بلاده أعدّت نفسها للتعامل مع هذه الإجراءات وتداعياتها.

وانتقد المسؤول الإيراني سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبعها واشنطن، معتبراً أنها سياسة فشلت في تحقيق أهدافها خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم تأثير العقوبات على حياة المواطنين الإيرانيين.

وقال إن تداعيات هذه السياسات لا تقتصر على إيران، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والأسواق المالية، وتلحق أضراراً بالولايات المتحدة أيضاً.

السيناريو العسكري.. الاستعداد لاستئناف الحرب

ويتمثل السيناريو الثالث في الاستعداد لمواجهة أي عدوان عسكري أميركي محتمل أو استئناف العمليات العسكرية، إذ شدد غريب آبادي على أن الدبلوماسية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الاستعداد العسكري، وأن المسارين يسيران بالتوازي ولا يتعارضان.

وقال إن إيران لا تستطيع، في ظل ظروف الحرب، وضع جميع رهاناتها في سلة المفاوضات، مؤكداً أن قوتها الوطنية والعسكرية تمثل الضمانة الأساسية لأي اتفاق مستقبلي مع واشنطن.

وأضاف أن أي تفاهم مع الولايات المتحدة يجب أن يتضمن ضمانات عملية تحول دون تكرار انتهاك الالتزامات، مشيراً إلى أن التصريحات والتعهدات السياسية الأميركية لا تشكل ضمانة كافية لطهران.

كما أكد أن بلاده لا تعتبر نفسها في حالة «لا حرب ولا سلم»، بل يرى، وفق تقديره القانوني الشخصي، أنها لا تزال في حالة حرب، وهو ما ينعكس على طبيعة استعداداتها وتحركاتها الدفاعية.

شروط إيرانية لأي اتفاق مع واشنطن

وفي سياق متصل، حدد غريب آبادي جملة من المطالب الإيرانية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، أبرزها إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات، ورفع الحصار الاقتصادي الأميركي، وتسوية ملف الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع عدد من العقوبات، ولا سيما تلك المفروضة على قطاع النفط.

كما طالب واشنطن باتخاذ خطوات عملية بشأن المعدات والقوات العسكرية الإضافية التي نشرتها في المنطقة عقب التفاهم السابق بين الجانبين.

وأشار إلى أن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز كان يتضمن في البداية مهلة سبعة أيام لتنفيذ الإجراءات المطلوبة، قبل أن تتقلص إلى يومين عقب مشاورات مع الوسطاء خلال الشهرين الماضيين، مؤكداً أن المقترح لا يزال مطروحاً.

وتعكس هذه المواقف تمسك طهران بإبقاء الخيارات الدبلوماسية مفتوحة، بالتوازي مع الاستعداد لاحتمالات استمرار الحصار أو تجدد المواجهة العسكرية، في ظل استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن شروط التسوية والضمانات المطلوبة لتنفيذ أي اتفاق.