وطن للأنباء: شاركت السفارة الفلسطينية لدى جمهورية النمسا في البازار الخيري الدولي للأمم المتحدة، الذي أُقيم في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة واسعة من الدول والبعثات الدبلوماسية والجاليات المختلفة، في فعالية إنسانية وثقافية تهدف إلى دعم المشاريع الخيرية وتعزيز قيم التضامن والتعاون بين الشعوب.

وقد تميز الجناح الفلسطيني بعرض مجموعة من المنتجات اليدوية والحرف التقليدية الفلسطينية التي تعكس أصالة الثقافة والتراث والفن الفلسطيني، وتجسد إبداع الإنسان الفلسطيني وارتباطه العميق بأرضه وهويته الوطنية.

ولم يخلُ الجناح من زيت الزيتون الفلسطيني القادم من الأراضي المقدسة، باعتباره رمزاً متجذراً في التاريخ والتراث الفلسطيني، وعنواناً للعطاء والصمود والتشبث بالأرض.

وشهد الجناح الفلسطيني حضور السفير الفلسطيني لدى النمسا،صلاح عبد الشافي، وعضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني،منذر مرعي، والمستشار في السفارة الفلسطينية لدى النمسا، إيهاب الغول، إلى جانب طاقم السفارة، الذين شاركوا في دعم الحضور الفلسطيني وإبراز الهوية الثقافية والتراثية الفلسطينية أمام زوار البازار وممثلي الدول المشاركة.

وبدوره، أكد السفير الفلسطيني لدى النمسا، صلاح عبد الشافي، أن الثقافة والفن الفلسطيني يشكلان أحد أهم أدوات النضال الوطني في مواجهة الاحتلال، لما لهما من دور أساسي في إيصال الرواية الفلسطينية إلى شعوب العالم، والتعريف بتاريخ فلسطين وهويتها الوطنية وحضارتها العريقة.

وأشار السفير عبد الشافي إلى الأهمية الخاصة للمشاركة في مثل هذه الفعاليات الثقافية الدولية، ولا سيما في مدينة فيينا التي تولي الفن والثقافة مساحة واسعة من الاهتمام والتقدير، مؤكداً أن الحضور الفلسطيني في هذه المحافل يمثل فرصة للتواصل مع مختلف الثقافات والشعوب، وإبراز غنى التراث الفلسطيني وإبداع الإنسان الفلسطيني، والتأكيد على أن الهوية والثقافة الفلسطينية ستبقيان حاضرتين رغم كل محاولات الطمس والتغييب.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على حرص السفارة الفلسطينية في النمسا على إبقاء الثقافة والتراث الفلسطيني حاضرين في المحافل الدولية، والتعريف بغنى الموروث الحضاري الفلسطيني، وإبراز الوجه الثقافي والإنساني لفلسطين، إلى جانب تعزيز التواصل مع مختلف الثقافات والشعوب.

كما شكلت المشاركة فرصة للتأكيد على أن التراث الفلسطيني ليس مجرد منتجات وحرف تقليدية، بل هو ذاكرة وطن، وحكاية شعب، وهوية متجذرة تتوارثها الأجيال، وتحملها فلسطين إلى العالم بكل فخر واعتزاز.

فلسطين حاضرة بتراثها وثقافتها وفنها وإنسانها، وزيتونها الذي يروي حكاية الأرض والانتماء.