وطن للأنباء: أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوبي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطن، نُقل على إثرها لتلقي العلاج، دون معرفة طبيعة إصابته حتى اللحظة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل المواطنين في البلدة، وفتشتها، واعتقلت عدداً من الشبان، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في عدة أحياء.

وتشهد بلدة بيت فجار اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، يتخللها اعتقالات ومداهمات للمنازل، وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، في إطار سياسة التضييق على المواطنين.