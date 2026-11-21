وطن للأنباء: أعلن رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" ديوداتو أبانيارا، يوم السبت، أن القوة بدأت تسليم مواقعها في الجنوب إلى الجيش اللبناني.

وجاء إعلان أبانيارا خلال لقاء موسع ضمّ أكثر من 70 سيدة من مختلف بلدات جنوب لبنان، من المشاركات في العمل الاجتماعي التابع للبعثة، في مدينة صور (جنوب)، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وتنتشر القوة الأممية في جنوب لبنان منذ 1978، وتوسعت مهامها بموجب القرار 1701 عام 2006، لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق، والإبلاغ عن الانتهاكات، ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

وفي 28 أغسطس/ آب 2025، مدّد مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 2790، ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، على أن تبدأ القوة بعد ذلك انسحابًا تدريجيًا وآمنًا يستمر خلال عام 2027.

وأكد أبانيارا "أهمية تجنّب حدوث أي فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة القوة الدولية".

وشدد على "ضرورة الحفاظ على المهام الأساسية التي قامت بها اليونيفيل على مدى عقود، وفي مقدمتها المراقبة، ورصد الانتهاكات والإبلاغ عنها، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين ودعم المجتمعات المحلية والنساء".

وأشار إلى أن "مستقبل الوجود الأممي في الجنوب يرتبط بقرارات مجلس الأمن الدولي"، كاشفًا أن "اليونيفيل بدأت بالتعاون مع الجيش اللبناني تسليم عدد من مواقعها".

وبشأن احتلال "إسرائيل" مناطق في جنوب لبنان، قال أبانيارا إنه "خرق واضح للقرار 1701"، لافتًا إلى أن "القوة الدولية ستواصل أداء مهامها حتى اليوم الأخير من ولايتها".

كما أشار إلى أن "وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشكّل رسالة للسلام والاستقرار والأمل بمستقبل أفضل للأجيال المقبلة".

ويتزامن ذلك مع اعتداءات إسرائيلية متواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، وقع لبنان و"إسرائيل" اتفاقًا إطاريًا بوساطة أمريكية، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسؤولية الأمنية.

إلا أن "إسرائيل" تواصل احتلال مناطق في جنوبي لبنان، وشن هجمات أسفرت منذ بدء عدوانها في 2 مارس/ آذار الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 4 آلاف و390 شخصًا، وفق وزارة الصحة اللبنانية، ونزوح أكثر من مليون شخص.