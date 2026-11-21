وطن للأنباء: رشق مستوطنون، اليوم السبت، مركبات المواطنين بالحجارة عند الجسر الواصل بين بلدتي برقا ودير دبوان شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين تجمعت عند الجسر، واعتدت على مركبات المواطنين المارة بالحجارة، ما تسبب في تحطيم زجاج عدد منها وإلحاق أضرار مادية بها، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وقالت المصادر إن الاعتداء تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، واضطر عدد من السائقين إلى التوقف أو تغيير مسارهم، خوفاً من الإصابة.

وتشهد الطرق الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية اعتداءات متكررة من المستوطنين بحق المواطنين ومركباتهم، بحماية قوات الاحتلال، في إطار سياسة التضييق والتهجير.