وطن للأنباء: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن الولايات المتحدة تتابع ما وصفه بـ"شائعة" حول عمل إيران على تصنيع "قنبلة قذرة"، مؤكداً أن واشنطن ستكتشف الأمر وستعمل على منعه إذا ثبتت صحة هذه المعلومات.

وأضاف ترمب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعرف الكثير عما يجري داخل إيران، وتتابع تحركاتها واتصالاتها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح بوقوع هجوم من هذا النوع على أراضيها.

وجاءت تصريحات ترمب عقب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، الاثنين الماضي، نقلاً عن سبعة مسؤولين أميركيين، أفاد بأن معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إيران تدرس خططاً محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة ترمب داخل العاصمة واشنطن، باستخدام قنبلة قذرة أو سلاح كيميائي.

وبحسب التقرير، فإن المعلومات الاستخباراتية تحدثت عن خطط تتضمن مواقع وأهدافاً محددة، ما دفع مسؤولين أميركيين إلى عقد اجتماعات لبحث إجراءات احترازية وخطط للتعامل مع أي تهديد محتمل.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن هذه التحركات لا تعني بالضرورة أن طهران اتخذت قراراً بتنفيذ هجوم، أو أن هناك عملية وشيكة، بل قد تكون محاولة للاحتفاظ بخيارات هجومية محتملة، في ظل التصعيد العسكري بين البلدين.

وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس إن الإدارة الأميركية تراقب جميع التهديدات المحتملة، لكنها أكدت عدم وجود تهديدات موثوقة للأراضي الأميركية في الوقت الراهن.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه لا يعتقد بوجود تهديد وشيك يستهدف العاصمة واشنطن، مع تأكيده أن السلطات الأميركية تواصل مراقبة أي مخاطر محتملة على أمن الولايات المتحدة.

ورفضت إيران الاتهامات، إذ وصف المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي التقرير بأنه "مفبرك"، معتبراً أنه يأتي في إطار محاولات أميركية لتبرير مزيد من التصعيد والاعتداءات ضد بلاده.

وتُعرف "القنبلة القذرة" بأنها سلاح يستخدم متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة في المنطقة المستهدفة، وهي تختلف عن القنبلة النووية لعدم اعتمادها على تفاعل نووي متسلسل، فيما تكمن مخاطرها في التلوث الإشعاعي وما قد يترتب عليه من أضرار صحية واضطرابات واسعة.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران، وتعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات الخلافية بين الجانبين.