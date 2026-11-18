وطن للأنباء: فرضت أستراليا، اليوم الأربعاء، عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات، على خلفية أنشطة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات تقوض فرص تحقيق حل الدولتين.

وتأتي الخطوة الأسترالية بعد يوم من إعلان بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية، بسبب مشاركتها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان، إن الأشخاص والمنظمات المشمولين بالعقوبات شاركوا في التخطيط لإقامة مستوطنات جديدة وتنسيق أنشطة بنائها، بما يشمل جمع الأموال واستقطاب متطوعين وتقديم الدعم لمستوطنين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين.

ومن بين المستهدفين بالعقوبات رئيسة حركة "نحالا" الاستيطانية دانييلا فايس، المعروفة بدعواتها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إضافة إلى إلياف ليفي، الذي يعمل على دفع مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال شركة الإنشاءات التابعة له.

وتشمل العقوبات حظر تعامل الأفراد والشركات الأسترالية تجاريا مع الأشخاص والمنظمات المدرجة على القائمة، أو تقديم أي دعم لهم.

وفي سياق متصل، حذرت وونغ من تداعيات الأنشطة الاستيطانية في منطقة مشروع (E1)، مشيرة إلى أن أعمال العنف المرتبطة بالمشروع خلال الأسابيع الأخيرة أضعفت فرص تحقيق حل الدولتين.

ويهدف المشروع إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزلها عن القدس الشرقية، وتعميق تجزئة الأراضي الفلسطينية.