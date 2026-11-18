وطن للأنباء: أعلن الجيش الإيراني، فجر الأربعاء، استهداف أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، ومنصات إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ تابعة للجيش الأميركي، في قاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت، باستخدام الطائرات المسيّرة.

ووصف الجيش الإيراني قاعدة "علي السالم" بأنها منشأة بالغة الأهمية، باعتبارها مركزاً رئيسياً للنقل الجوي ونقطة دخول للقوات العسكرية إلى منطقة غرب آسيا، فضلاً عن دورها المحوري في الاستراتيجية العسكرية واللوجستية للجيش الأميركي في المنطقة.

وأكد الجيش الإيراني أن بلاده لن تخضع لأي قوة، قائلاً: "دفاعاً عن إيران لن نخضع لأي قوة، وسيكون ردنا على أي تهديد أو عمل عدواني رداً حاسماً وساحقاً وغير مقيد بأي حدود جغرافية".

ويأتي الإعلان الإيراني بالتزامن مع إعلان رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي محاولة الدفاعات الجوية التصدي لهجمات بطائرات مسيّرة وصفتها بـ"المعادية"، مع سماع دوي انفجارات.