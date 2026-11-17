وطن للأنباء: حذرت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء، من تداعيات قرار عسكري أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقضي بوضع اليد على أراض في مخيمي طولكرم ونور شمس، لأغراض عسكرية، بما يهدد مستقبل آلاف العائلات المهجرة من المخيمين ويضع عراقيل أمام عودتها وإعادة إعمار منازلها.

وأوضحت اللجنة الشعبية، في بيان لها، أن القرار يشمل الشوارع التي شقها الاحتلال داخل المخيمين على أنقاض المنازل التي هدمها خلال عدوانه المتواصل، ويقضي بوضع اليد عليها لأغراض عسكرية، الأمر الذي يحول دون إعادة البناء في هذه المواقع حتى بعد عودة السكان المُهجرين قسرا إلى المخيمين.

وأكدت أن القرار يضع مستقبل آلاف العائلات المهجرة أمام المجهول، ويثير مخاوف من تكريس واقع يحول دون عودة السكان إلى منازلهم وإعادة بنائها، والاستفادة من أراضيهم وعقاراتهم.

ودعت اللجنة الجهات والمؤسسات الحقوقية المختصة إلى التحرك العاجل، والعمل على حماية حقوق أصحاب الأراضي والعقارات، ورفض الإجراءات التي من شأنها تكريس التهجير ومنع السكان من العودة وإعادة إعمار منازلهم.

ويتواصل عدوان الاحتلال على مخيمي طولكرم ونور شمس لليوم الـ660 على التوالي، وسط حصار عسكري مشدد، وإغلاق لمداخل المخيمين، ومنع سكانهما من العودة إلى منازلهم، بالتزامن مع استمرار عمليات التدمير والتجريف، وإطلاق الرصاص الحي وتنفيذ تفجيرات، في ظل تصعيد متواصل يفاقم معاناة الأهالي والمهجرين قسرا.