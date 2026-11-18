حجم الكراهية التي تفشت في مجتمعنا غير معهود او مسبوق، التشويه اصبح على بعد كبسة من وسائل التواصل، التهم جاهزة عميل، مسرب، مطبع، زنديق، كاره للسلطة ناقد لحماس، مدافع عن ايران، ناشر اعلان ،مدافع عن كوفية قذفت في الزبالة، او صورة شهيد القيت هناك، وزير يقض مضاجعه نقد هنا او هناك فيسعى لقطع رزق من انتقده من خلال ادوات شربت بالسابق من قهر القمع من وظيفته ليصبح مستشارا، اتفه القضايا تشغلنا واشدها وطأة نتعامل معها بالاعتياد، فتسريب اراضي اريحا مع هجوم الحفلات وغرق الخيام في غزة واعتداءات المستوطنين المنظمة والتنمر والاعتداء في صفوف الطلبة غير معهود او مسبوق واحد المؤسسات المالية تضرب بعرض الحائط كرامات العاملين بها، واصدقاء ما عادوا يردون على اتصالات اصدقائهم الا ان كان هناك مصلحة ما، واجتماعات ومؤتمرات في كل حدب صوب، والفقر يزداد والفرقة تمضي بنا نحو كراهية لا تتوقف ، وان كان هناك نجاح يبدد بهجمات لا تتوقف واستهداف لا يتراجع وكأنه مكتوب علينا التصفيق لمن يمثلون الرذيله، المفارقة ان الاغلب يهمس في الغرف المغلقة والاحاديث الجانبية بالحقيقة المرة ثم يخرجون ليلتقوا بالاحضان لمن يعلمون انهم من يشهر الرذيله ،انهيار شامل في كل شئ من حولنا وفينا والمعجزة اننا ما زلنا هنا ننبض بالحياة، الصورة اصبحت اهم من النتيجة ، المهم ان يتسابقوا في النشر حتى وان سجل البعض المريض للاخرين مكالمات ونشروا لهم صورا مدبلجة واخترعوا كل من شانه ان يسئ لقيمنا ويحطم نسيجنا الوطني، انت انسانا لك اخت واخ واب وام وعم وعمه وخال وخاله وزوجه فتذكر قبل ان تكتب عن انسان اخر بغض النظر عنه او عنها.

اما البودكاستات فحدث بلا حرج، كل من كان له دور صغير او كبير الا واصبح منظرا وان فلسطين كانت واقفة علىه او عليها فلولا دوره لاصبحت فلسطين بخير! اما عدد من المسئولين السابقين فلقد اكتشفوا انهم كانوا رفقاء لياسر عرفات وانه كانوا الاقرب عليه! مع العلم انهم كانوا في عهده من اشد المهاجمين له! اما من وقع في براثن القضاء انفض من حوله المتنفذين وباتوا لا يجرؤون حتى على نطق اسمه!

ياكلون من الخير الذي يستحقونه احيانا وغالبا لا، ثم يلعنون من وهبهم ما لا يستحقون ويمضون، لا وفاء الا ممن رحم ربي ولا غدر الا لمن لا يستحقون في الغالب ذلك.

محللين من كل حدب وصوب مصالح اقتصادية لا يجرأ عدد من الصحافيين على انتقاد راس المال، وممن يدعون انهم كذلك يزورون شيكات ثم يحدثوننا عن الفضيلة.

اتعلمون اين مقتلنا اليوم، الكراهية والتحرض فمن اعتلى منصبا او اصبح صاحب قرار رسمي او اهلي او في قطاع خاص جزء منهم يتحول الى ملك لا يرغب ان ينازعه احد ومن هنا يبدا المرض وبسبب غياب المساءلة تتعزز الكراهية لان الفردية هي الوازع واصل النوازع، فان كان مسئولا خيرا تمضي المؤسسة وان كان غير ذلك تمضي كذلك والخراب لا يظهر الا بعد حين ونحن الان في ما بعد الحين!!! ونحو الهزيمة مبحرين.

جزء ليس بالكثير ممن في صورة اليوم وتاثيره يدعون للفضيله وهم في الكبيره سائرون!! علينا ان نستيقظ قبل فوات زمن الفضيلة واحتلال اصحاب الرذيلة المكان، وعلى ما يبدو انهم اقرب لذلك!!!