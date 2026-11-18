وطن للأنباء: كشف مصدر إعلامي مقرّب من البيت الأبيض، أن واشنطن تتحقق من معلومات استخباراتية بشأن مخططات إيرانية محتملة لاستهداف مسؤولين بإدارة ترامب بقنبلة قذرة ومواد كيميائية، وسط تصاعد الضغوط على طهران وتعثر المفاوضات.

وفي مواجهة هذه التهديدات، رفعت الولايات المتحدة التأهب الأمني، وعززت حماية مسؤوليها ومنشآتها العسكرية، ونقلت شخصيات رفيعة إلى مواقع محصنة، بالتزامن مع بناء 17 مخبأً خرسانياً بالشرق الأوسط وتعزيز انتشارها البحري.

ووفق المصدر، فإن الإدارة الأمريكية تنظر إلى التسريبات الاستخباراتية باعتبارها مؤشراً على حجم الضغوط التي تواجهها طهران، في أعقاب الضربات العسكرية والحصار الاقتصادي وتداعياتهما على قدرات الاقتصاد الإيراني.

وأضاف أن واشنطن أتاحت لطهران فرصاً دبلوماسية متكررة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة، لكن المساعي تعثرت، بدءاً من إلغاء وزير الخارجية عباس عراقجي اجتماعات تفاوضية، وصولاً إلى استمرار الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم.

وأشار إلى أن تعثر المفاوضات، بالتزامن مع المخاوف من تحركات انتقامية إيرانية، دفع واشنطن إلى التحقق من المعلومات الاستخباراتية بالتنسيق مع حلفائها، ورفع مستويات التأهب تحسباً لاستهداف مصالحها ومسؤوليها داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وعلى الصعيد العسكري، كشفت وثائق حديثة عن تحرك وزارة الدفاع الأمريكية للتعاقد على إنشاء 17 مخبأً خرسانياً محصناً في 5 مواقع بالشرق الأوسط، خلال مهلة لا تتجاوز 45 يوماً.

وتتضمن التحصينات المقررة أبواباً فولاذية وحواجز خرسانية وأكياساً رملية سميكة، بهدف تعزيز قدرة المخابئ على مقاومة الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة، وتوفير حماية إضافية للقوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تعزيز الانتشار البحري الأمريكي في بحر العرب، بوصول حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" لتنضم إلى حاملتي الطائرات "جورج واشنطن" و"جورج بوش"، في إطار التحركات الرامية إلى إحكام الحصار البحري والاقتصادي على إيران.

ورغم أن التقييمات الأمريكية تشير إلى أن المخططات المرصودة قد تستهدف توفير خيارات انتقامية لطهران، فإنها لا تمثل بالضرورة هجومًا وشيكًا.

لكن رصد اتصالات تتحدث عن تخزين مواد داخل الأراضي الأمريكية، وتحديد مواقع وأهداف بعينها دفع جهاز الخدمة السرية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، شملت نقل وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى مقر إقامة عسكري.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تحركات داخل واشنطن لإعادة تفعيل قوانين المراقبة الاستخباراتية الأجنبية، بما يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على رصد التهديدات المحتملة، ومتابعة أي أنشطة مرتبطة بها.

تهديدات غير تقليدية أم قدرة على التنفيذ؟

وتكمن الإشكالية الأمنية، وفق تقديرات مراقبين في واشنطن، في التمييز بين التخطيط الإيراني المحتمل، والقدرة الفعلية على تنفيذ هجمات معقدة داخل الأراضي الأمريكية.

وفي هذا السياق، يرى الباحث السياسي الأمريكي أندرو ليبر أن طهران قد تلجأ إلى التلويح باستخدام أسلحة غير تقليدية، أو تفعيل خلايا نائمة داخل الولايات المتحدة، باعتبار ذلك أداة للردع النفسي والسياسي، في وقت تواجه فيه انكشافًا استخباراتيًا، وضغوطًا عسكرية واقتصادية.

ويشير ليبر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن التخطيط النظري أو تخزين مواد أولية يختلف جذريًا عن امتلاك شبكة قادرة على اختراق الإجراءات الأمنية المشددة في العاصمة واشنطن، وتنفيذ عملية معقدة دون انكشافها مسبقًا.

ويضيف أن البنتاغون يتعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط وفق حسابات عسكرية مباشرة، إذ تظل القواعد والقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة أكثر عرضة جغرافيًا لهجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية مقارنة بالداخل الأمريكي، وهو ما يفسّر التحرك السريع لبناء المخابئ الخرسانية المحصنة، وتوفير معدات الوقاية اللازمة للجنود.

ويوضح الباحث السياسي الأمريكي أن إدارة ترامب تحاول الموازنة بين استمرار الحصار الاقتصادي والعسكري لإجبار طهران على التراجع، والاستعداد لسيناريو رد عسكري واسع في حال تجاوزت إيران الخطوط الحمراء، قد يستهدف ما تبقى من بنيتها التحتية الحيوية، ومراكز القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري.

واشنطن تستعد لسيناريو الرد الواسع

من جانبه، يؤكد أحمد العناني، خبير الشؤون الدولية، لـ"إرم نيوز"، أن التهديدات الإيرانية المحتملة باستخدام "القنبلة القذرة" أو الأسلحة الكيميائية تعكس، وفق تقديره، مأزقًا إستراتيجيًا تواجهه طهران بعد تراجع أوراق قوتها الإقليمية وتعرّض قدراتها التقليدية لضربات عسكرية.

ويوضح العناني أن واشنطن تتعامل مع هذه التقديرات الاستخباراتية بمنطق الوقاية الاستباقية، انطلاقًا من احتمال لجوء إيران إلى خيارات غير تقليدية في ظل تعرضها لضغوط اقتصادية وعسكرية متزايدة، وهو ما يفسر إجراءات التحصين داخل الولايات المتحدة وفي قواعدها بالشرق الأوسط.

ويشير خبير الشؤون الدولية إلى أن نقل مسؤولين أمريكيين إلى مواقع محصنة، بالتزامن مع إنشاء المخابئ الخرسانية للقوات الأمريكية، يعكس اتساع نطاق الاستعدادات الأمنية، ورسالة مفادها أن واشنطن تسعى إلى حماية مصالحها وقواتها من أي رد انتقامي محتمل.

ويضيف أن تعثر المسار التفاوضي أسهم في تراجع الثقة الأمريكية بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران، في ظل استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي والأنشطة الصاروخية، معتبرًا أن تعطيل جولات الحوار بالتزامن مع تطوير القدرات العسكرية الإيرانية يعزز المخاوف الأمريكية من استخدام المفاوضات لكسب الوقت.

ويشدد العناني على أن أي هجوم غير تقليدي يثبت تورط إيران فيه قد يدفع الولايات المتحدة إلى تجاوز الضربات المحدودة، والاتجاه نحو استهداف قدرات اقتصادية وعسكرية أوسع، بما يفرض على طهران كلفة مرتفعة، ويزيد عزلتها الدولية.

المصدر: "إرم نيوز"