وطن للأنباء: اندلعت مواجهات، مساء يوم الثلاثاء، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في مدينة دورا جنوب غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في المدينة، تخللها إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز باتجاه المحلات التجارية في شارع البنوك وسط مدينة دورا، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وأصحاب المحلات بحالات اختناق، وإغلاق المحلات التجارية في المنطقة.

وتشهد مدينة دورا اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، تتخللها مواجهات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، واستهداف للمواطنين والمحلات التجارية في الشوارع الرئيسية.