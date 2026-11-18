وطن للأنباء: قُتل شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من قرية عسفيا، وأصيب رجل وشاب آخران بجروح متوسطة، جراء تعرضهم لإطلاق نار في بلدة دالية الكرمل، بعد انتصاف الليل.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" بأن طواقمها تلقت بلاغًا عند الساعة 00:13، حول إصابة ثلاثة أشخاص في البلدة، حيث وصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وأقرت وفاة الشاب بعد أن عثرت عليه فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات نافذة في جسده.

وأضافت أن الطواقم قدمت الإسعافات الأولية لمصابين آخرين، أحدهما رجل يبلغ نحو 30 عامًا والآخر شاب في الرابعة والعشرين من عمره، ووصفت حالتهما بالمتوسطة والمستقرة، قبل نقلهما إلى مستشفيي رمبام وكرمل لتلقي العلاج.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل إلى 185 قتيلًا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، وذلك في أعقاب جريمة القتل التي وقعت فجر اليوم في دالية الكرمل، وأسفرت عن مقتل شاب يبلغ 22 عامًا.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار في البلدات العربية، واتساع دائرة الجريمة التي تحصد مزيدًا من الأرواح، وسط تزايد مشاعر الخوف وانعدام الأمن والأمان بين المواطنين.

وتتواصل في المقابل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية إخفاقهما في التصدي للجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المجرمين والمتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.