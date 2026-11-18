رام الله – وطن للأنباء: اتهمت منظمة كندية تطبيق سلسلة المقاهي والمطاعم "تيم هورتنز" بمشاركة بيانات حساسة لمستخدميه مع شركة التكنولوجيا السيبرانية الإسرائيلية "فورتر"، التي أسسها خريجون من الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، محذرة من مخاطر تتعلق بخصوصية المستخدمين واستخدام بياناتهم في أنشطة المراقبة.

وطالبت منظمة "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط" سلسلة "تيم هورتنز" بقطع علاقاتها مع الشركة الإسرائيلية فورا، معتبرة أن ارتباط الأخيرة بوحدة عسكرية إسرائيلية متهمة بالمشاركة في المراقبة الجماعية للفلسطينيين يثير تساؤلات أخلاقية وأمنية بشأن مشاركة بيانات المستخدمين مع جهات خارجية.

وجاءت الاتهامات عقب تقرير لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" أثار مخاوف بشأن طبيعة البيانات التي يجمعها تطبيق "تيم هورتنز" ويشاركها مع أطراف خارجية، دون الكشف عن هوية الشركة المستفيدة أو موقعها.

وقالت المنظمة إنها تمكنت من تحديد هوية الشركة الإسرائيلية، بعد التواصل مع باحث في جامعة كالغاري استند التقرير إلى أبحاثه، وتبين أنها شركة "فورتر" المتخصصة في التكنولوجيا السيبرانية.

وقال نائب رئيس المنظمة مايكل بوكيرت إن مشاركة البيانات الحساسة للمستخدمين الكنديين مع شركة أسسها خريجو جهاز استخبارات عسكري أجنبي تثير مخاوف جدية، مضيفا أن صلات الشركة بالوحدة 8200، المرتبطة بعمليات مراقبة الفلسطينيين، تستدعي قطع العلاقة معها فورا.

وتُعرّف شركة "فورتر" نفسها من خلال تقنيات التعلم الذاتي والذكاء الاصطناعي المستخدمة في بناء قواعد بيانات المستهلكين وتحليل سلوكهم، فيما يرتبط مؤسسوها بخلفيات في الوحدة 8200، إحدى أبرز وحدات مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، والمتخصصة في جمع المعلومات والتنصت وفك التشفير.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل تقارير عن استخدام تقنيات الوحدة 8200 في مراقبة الفلسطينيين، وارتباطها بنظام "لافندر" القائم على الذكاء الاصطناعي، والذي أُثيرت بشأنه اتهامات باستخدامه في إعداد قوائم استهداف خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبحسب المنظمة الكندية، فإن شركة مايكروسوفت منعت الوحدة 8200 العام الماضي من استخدام بعض تقنياتها، عقب اكتشاف استخدامها في عمليات مراقبة جماعية ضد الفلسطينيين.

سوابق تتعلق بخصوصية المستخدمين

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها تطبيق "تيم هورتنز" انتقادات بشأن طريقة تعامله مع البيانات الشخصية؛ إذ خلص تحقيق قاده مكتب مفوض الخصوصية في كندا عام 2022 إلى أن التطبيق جمع بيانات مفرطة عن المستخدمين دون الحصول على موافقة مناسبة منهم، وفق ما أوردته المنظمة.

كما نقلت هيئة الإذاعة الكندية عن خبراء أن حجم المعلومات التي جرى إرسالها إلى الشركة الإسرائيلية يبدو مفرطا ويتجاوز الحدود المقبولة لجمع البيانات ومشاركتها.

وانتقدت المنظمة إغفال تقرير "سي بي سي" الكشف عن هوية الشركة المستفيدة من البيانات، معتبرة أن ذلك يحجب معلومات أساسية عن الكنديين، ويحد من مساءلة كل من تطبيق "تيم هورتنز" وشركة "فورتر" بشأن طبيعة هذه الممارسات.