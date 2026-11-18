وطن للأنباء: تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، أو 0.17% إلى 92.98 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس"، الوسيط الأميركي، 56 سنتا، أو 0.65% إلى 85.45 دولار للبرميل.

إلى ذلك، انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، لتسجّل أدنى مستوى لها في أكثر من عام، متأثرة بارتفاع الدولار، وتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3820.65 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر 2025. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1% إلى 3822.70 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بالمعاملات الفورية إلى 46.97 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين إلى 1423.27 دولار، بينما هبط البلاديوم إلى 962.40 دولار.