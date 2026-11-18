وطن للأنباء: كشف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في مقتطفات من مذكراته التي نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أجزاء منها قبل صدورها، عن تفاصيل موقفه من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلاقته برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والضغوط التي واجهها داخل الولايات المتحدة بسبب سياسته تجاه إسرائيل.

وتتناول المذكرات، الصادرة بعنوان "عديني يا أمريكا"، رواية بايدن لفترة رئاسته بين عامي 2021 و2025، بما فيها الحرب التي أعقبت هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال بايدن إنه لن يندم أبداً على وقوفه إلى جانب إسرائيل عقب السابع من أكتوبر، مؤكداً أنه لن يتفق مع المطالبين بوقف تزويدها بالأسلحة التي تحتاجها، وفق تعبيره، للدفاع عن نفسها وحماية شعبها.

وفي المقابل، وجه بايدن رسالة إلى الإسرائيليين، أعرب فيها عن أمله في أن "تستفيق إسرائيل"، محذراً من أن أيام القادة الأمريكيين الذين يدافعون عنها بحماسة غير مشروطة "توشك على الانتهاء".

وأضاف أنه يأمل أن يقبل الإسرائيليون حق الفلسطينيين في العيش في وطنهم، في إشارة إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

كما وجه رسالة إلى الفلسطينيين، دعاهم فيها إلى الابتعاد عن حركة حماس وقبول حق إسرائيل في الوجود بأمان وسلام، معرباً عن أمله في أن يدرك الطرفان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي يضمن الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي حديثه عن علاقته برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقد بايدن مقارنة بينه وبين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب، قائلاً إن نتنياهو يمتلك نزعات مشابهة لنزعات ترمب، من بينها التلاعب بالحقيقة، وعدم الاكتراث بتطويع المؤسسات الديمقراطية لخدمة مصالحه الشخصية.

وتطرق بايدن إلى قراره في أيار/ مايو 2024 تعليق شحنة من القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل، موضحاً أن القرار أثار ردود فعل غاضبة وسريعة من أطراف متباينة، سواء من المدافعين عن إسرائيل أو من منتقدي الدعم الأمريكي لها.

وقال إن المساحة الوسطى بين الطرفين كانت ضيقة للغاية، في إشارة إلى صعوبة الموازنة بين الضغوط السياسية المتعارضة بشأن سياسته تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.