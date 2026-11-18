وطن للأنباء: قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إنه "لا يعتقد بوجود أي تهديد وشيك للعاصمة واشنطن"، وذلك رداً على سؤال بشأن تقرير لشبكة "CNN" استند إلى "تقديرات استخبارية أميركية"، تحدثت عن "احتمال تخطيط إيران لشن هجوم داخل الولايات المتحدة".

ورداً على سؤال أحد الصحافيين في العاصمة الفلبينية مانيلا عما إذا كان يشعر بالقلق من احتمال وقوع هجوم وشيك على واشنطن، قال روبيو: "لا أعتقد بوجود أي تهديد وشيك"، مضيفاً أن الحكومة الأميركية تظل "متأهبة دائماً لرصد أي شيء يشكل تهديداً لسلامة الولايات المتحدة وأمنها".

ويأتي حديث روبيو مناقضاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال، الثلاثاء، إن واشنطن تأخذ على محمل الجد احتمال تخطيط إيران لشن هجوم، وذلك رداً على سؤال بشأن تقرير "CNN".

وهزّ ترامب رأسه بالإيجاب عندما سأله أحد الصحافيين عما "إذا كانت إيران تخطط لتفجير قنبلة (كيميائية) في العاصمة الأميركية"، قبل أن يرد بالقول: "نحن نحقق في الأمر".

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان هناك تهديد وشيك، قال: "حسناً، إذا كان هناك تهديد، فسيدفعون ثمناً لم تدفعه أي دولة من قبل".

في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاتهامات الأميركية بشأن تخطيط طهران لتنفيذ هجوم في واشنطن باستخدام ما يُعرف بـ"القنبلة القذرة" أو أسلحة كيميائية، واصفاً إياها بأنها "مزاعم ملفقة ولا أساس لها من الصحة".

وقال بقائي إن هذه الاتهامات تندرج ضمن "رواية إعلامية مفبركة" تهدف إلى تبرير استهداف إيران، مشيراً إلى أن الجهات التي بدأت العدوان على بلاده تسعى حالياً إلى تهيئة الأرضية الإعلامية لمخططاتها، من خلال اختلاق مزاعم لا أساس لها ونشرها.

وأضاف أن هذه الجهات تحاول، خطوةً تلو أخرى، إيجاد غطاء من الشرعية لمواصلة العدوان وارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وأكد بقائي أن إيران تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرف، أمراً غير مشروع بصورة مطلقة، وترفض بشدة وتنفي صراحةً الاتهامات الكاذبة والمختلقة بهذا الشأن.

وحذّر من أن إيران تعرف جيداً كيف ترد على أي عمل عدواني، مؤكداً أن ردها لن يُنسى.