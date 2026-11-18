رام الله – وطن للأنباء: تسبب خلل تقني في شبكة الاتصالات الداخلية شديدة السرية لوكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، في إغلاق مقر الوكالة أمام معظم الموظفين، واقتصار الحضور على الموظفين الأساسيين، وسط استمرار محاولات استعادة الشبكة التي تستخدم لتبادل المعلومات الاستخباراتية والسرية.

ونقلت شبكة "CNN" عن ستة مصادر مطلعة أن العطل أصاب شبكة "NSANet"، التي تشكل البنية الأساسية للاتصالات الداخلية وتبادل المعلومات السرية بين موظفي الوكالة، مشيرة إلى أن عمليات استعادة الخدمة لا تزال جارية ولم تكتمل بعد.

وجاء إغلاق المقر، مساء الثلاثاء، بعد ساعات من إبلاغ الموظفين بإمكانية العودة إلى العمل كالمعتاد، فيما كانت الوكالة قد نظمت حضورهم على دفعات خلال اليوم لمحاولة احتواء الخلل ومعالجته.

وفي تفسير لأسباب العطل، قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون إن المشكلة نتجت عن تحديث برمجي استهدف معالجة ثغرات خطيرة في لغة البرمجة "PHP"، اكتُشفت الشهر الماضي، موضحاً أن التحديثات تسببت في عدم عودة بعض الأنظمة إلى العمل بالشكل المتوقع.

وأوضح كلايتون، في تصريح لقناة "فوكس بيزنس"، أن الثغرات المكتشفة دفعت المؤسسات الحكومية والشركات إلى تسريع عمليات تحديث أنظمتها، بعدما أظهرت أدوات الذكاء الاصطناعي قدرة الباحثين على استغلالها، بما قد يتيح للمخترقين الوصول إلى ذاكرة الأنظمة وبيانات حساسة، بينها كلمات المرور.

ونفت المصادر وجود مؤشرات على تعرض الشبكة لهجوم سيبراني، وهو ما أكده كلايتون، مشيراً إلى عدم وجود دلائل على أن الأعطال التقنية الأخيرة، بما فيها العطل الذي أصاب وكالة الأمن القومي، ناجمة عن اختراق إلكتروني.

من جانبها، أقرت الوكالة بحدوث "تراجع مؤقت في الأداء" خلال أعمال صيانة روتينية مجدولة، مؤكدة أن بعض الأنظمة الداخلية تأثرت، لكن القدرات الحيوية لتنفيذ المهام ظلت تعمل بكامل طاقتها، بفضل وجود طبقات متعددة من الأنظمة الاحتياطية.

وفي السياق، أكد مسؤولان أمريكيان حالي وسابق أن تعطل شبكة "NSANet" لم يؤثر على قدرة الوكالة على إيصال المعلومات الاستخباراتية العاجلة إلى الرئيس دونالد ترمب، الموجود في آسيا، مشيرين إلى وجود شبكات بديلة وأنظمة احتياطية تتيح للحكومة التواصل الآمن معه.

ونقلت "CNN" عن مسؤول سابق رفيع المستوى في الوكالة أن الشبكة تمثل عملياً "شبكة من الشبكات"، ما يجعل حدوث انقطاع شامل أمراً مستبعداً، رغم احتمال تأثر عمليات تحليل المعلومات وإعداد التقارير، مؤكداً أن المهام الاستخباراتية ذات الأولوية القصوى يمكن مواصلتها عبر وسائل بديلة.

ولفت التقرير إلى أن العطل يأتي في أعقاب سلسلة اضطرابات تقنية طالت شركات طيران ومؤسسات أمريكية، فيما لم يتأثر نظام تبادل المعلومات الاستخباراتية ضمن تحالف "العيون الخمس"، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الوكالة اضطراباً مماثلاً، إذ تسبب خلل تقني عام 2000 في تعطل أجهزة الحاسوب داخل مقرها في فورت ميد لنحو ثلاثة أيام، ما أدى حينها إلى توقف معالجة المعلومات الاستخباراتية.