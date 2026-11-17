وطن للأنباء: في إطار تقدير الجهود المبذولة لتعزيز استمرارية العملية التعليمية في ظل الأزمات، كرّمت مديرية التربية والتعليم في طولكرم أعضاء تعلّمية طولكرم للتعليم في الأزمات، والمعلمين الذين عملوا على إعداد وتطوير منصة «كرزة» التعليمية الرقمية، ضمن مبادرة «مدرستي الرقمية في الأزمات»، التي جاءت استجابةً للتحديات التي تواجه العملية التعليمية، وسعيًا إلى توفير أدوات وموارد تعليمية رقمية تسهم في دعم الطلبة ومساندة المعلمين وضمان استمرارية التعلم.

كما شمل التكريم مركز إبداع المعلم، تقديرًا لدوره في تنفيذ مشروع «أصوات من أجل الحقوق وتعزيز مشاركة الشباب والمجتمع المحلي من أجل التماسك الاجتماعي»، والذي أسهم في تشكيل تعلّمية طولكرم للتعليم في الأزمات، ودعم جهودها في تطوير المبادرات والأفكار المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الحق في التعليم والاستجابة للاحتياجات التعليمية في أوقات الأزمات.

وفي سياق دعمه للمبادرة، قدّم مركز إبداع المعلم أجهزة آيباد للمدارس المستهدفة، بهدف تعزيز توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتمكين المدارس من الاستفادة من منصة «كرزة» التعليمية الرقمية، وتوفير فرص تعلم أكثر مرونة وتفاعلية للطلبة.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على أهمية الشراكة والتكامل بين المؤسسات التربوية والمجتمع المحلي، وتثمينًا لدور المعلمين والمبادرات المجتمعية في ابتكار حلول تعليمية عملية، وتعزيز توظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم، وترسيخ ثقافة التعاون والمسؤولية المشتركة لضمان حق الأطفال في تعليم مستمر وآمن.