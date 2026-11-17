وطن للأنباء: أعاد إعلان الحرس الثوري الإيراني إنزال مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو إم – 170" جنوب جزيرة قشم، في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، طرح سؤال تقني مثير عن إمكانية انتزاع السيطرة على طائرة مسيرة من مشغلها، وإنزالها دون إطلاق صاروخ.

قال الإعلان إن هدف المسيرة كان تعقب منظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الإيرانية، وأضاف أنها استهدفتها بهجوم إلكتروني، ثم بعد السيطرة على توجيهها تم إنزالها على الأرض بسلام، ووصفها الحرس الثوري بأنها الرابعة من هذا الطراز التي تستولي عليها قيادة الحرب الإلكترونية والمسيرات التابعة للقوة البحرية.

المسيرة كحاسوب

لفهم كيف يمكن أن يحدث ذلك، رغم قلة المعلومات المتاحة عن هذه الحالة تحديدا، يمكن تصور المسيرة باعتبارها حاسوبا طائرا، وهي بالفعل تضم حاسوبا للتحكم، وحساسات تقيس الحركة والارتفاع، ووسائل لتحديد الموقع، وقد ترتبط بمحطة أرضية تتبادل معها الأوامر والبيانات. بعض الطائرات يحتاج إلى تدخل بشري مستمر، وبعضها ينفذ مسارا مبرمجا أو يتخذ قرارات محليا.

وقبل أن يتدخل مصدر ما للتأثير في تلك المسيرة، يحتاج إلى اكتشافها وتتبعها، هنا تتكامل وسائل مثل الرادار، والكاميرات الحرارية، والمستقبلات التي ترصد الإشارات اللاسلكية، للكشف عن مسيرة صغيرة.

هذا التكامل مهم، فالطائرة المسيرة الصغيرة قد يصعب تمييزها عن طائر، بينما قد لا تكشف مراقبة الاتصالات طائرة لا تبث إشارات مناسبة للرصد، ومن ثم تحتاج إلى أكثر من طريقة معا، كل منها يكشف جزءا من الصورة.

الآن حددت المراقبة الأرضية موضع الطائرة، وهنا فإن أبسط الأساليب لإخراج مسيرة ما من الخدمة هو التشويش على الاتصال، تعمل الفكرة مثل محاولة سماع شخص يتحدث وسط ضوضاء شديدة، حيث تظل الرسالة موجودة، لكن المستقبل (المسيرة في هذه الحالة) يعجز عن تمييزها.

وعندما تتدهور جودة الاتصال بين الطائرة ومحطة التحكم، قد تتوقف الأوامر عن الوصول، أو ينقطع الفيديو الذي يعتمد عليه المشغّل في التوجيه.

هنا لا يتحول جهاز التشويش إلى جهاز قيادة بديل، فالطائرة تستجيب وفق تصميمها وبرمجتها، وقد تعود إلى نقطة الانطلاق، أو تحاول الهبوط، أو تنتظر استعادة الاتصال، أو تواصل المهمة باستخدام قدراتها الذاتية.

وهناك تشويش يستهدف إشارات الملاحة بالأقمار الصناعية، ومنها "جي بي إس"، تصل هذه الإشارات إلى الأرض ضعيفة، ويمكن للتداخل الراديوي أن يحجبها عن المسيرة، فتفقد مصدرا مهما لمعرفة موقعها.

من الخداع الملاحي إلى السيطرة الكاملة

أما الخداع الملاحي، فيذهب إلى أبعد من حجب المعلومات إلى تقديم معلومات مزيفة تبدو صحيحة، حيث يستقبل جهاز الملاحة الخاص بالمسيرة إشارات مصطنعة، فيحسب أن الطائرة موجودة في موضع يختلف عن موضعها الحقيقي، ويمكن تشبيه الأمر بسائق يعمل محرك سيارته بشكل سليم تماما، لكن تطبيق الخرائط أمامه يعرض موقعا خاطئا، فيتخذ قرارات توجيه مبنية على ذلك.

هنا تظل برمجيات الطيران تؤدي وظيفتها، لكن المعلومات التي تعتمد عليها أصبحت مضللة، وهذه الإمكانية ليست مجرد افتراض، ففي يونيو/حزيران 2012، أظهر فريق بجامعة تكساس في أوستن إمكان تضليل ملاحة مسيرة باستخدام إشارات "جي بي إس" المدنية المزيفة.

وفي دراسة نشرها باحثون عام 2014، تم توثيق عملية استيلاء على تقديرات الملاحة وتحكم أولي في مسيرة ذات أجنحة دوارة، انتهى بأخطاء ملاحية غير قابلة للتدارك وتحطم الطائرة.

المسار الثالث هو التدخل في منظومة التحكم نفسها. فإذا تمكن مهاجم من استغلال ضعف في التحقق من مصدر الأوامر أو في البرمجيات، فقد تقبل الطائرة تعليمات غير التعليمات القادمة من مشغلها فقط، وهناك بالفعل أنظمة تستطيع محاكاة إشارات التحكم والتأثير في سلوك بعض المسيرات، فتقودها إلى حيث تريد.

وقد توجد نقطة الضعف خارج جسم الطائرة، في جهاز المشغل أو منصة إدارة أسطول المسيرات كاملا أو البرمجيات المتصلة بها، فالمسيرة جزء من منظومة معلومات كاملة، واختراق أحد أجزائها قد يؤثر في جوانب كل المنظومة.

القدرات الإيرانية

وبالطبع فإن عمليات الاختراق، على أي من المستويات سالفة الذكر، ليست مهمة بسيطة، حيث تمتلك المسيرات أدوات حماية، ومثلا يحمي التشفير محتوى الاتصالات، وتساعد آليات التوثيق على التحقق من هوية مرسل الأوامر وسلامتها، ولمقاومة التشويش، تستخدم بعض منظومات الاتصال تقنيات مثل القفز الترددي، حيث يتنقل الإرسال والاستقبال بصورة متزامنة بين ترددات مختلفة، تزيد هذه الوسائل صعوبة تعطيل الوصلة، لكنها لا تمنح حصانة مطلقة.

وتستطيع أنظمة الملاحة تقليل اعتمادها على الأقمار الصناعية بدمج معلومات من حساسات القصور الذاتي التي تقيس التسارع والدوران، أو من كاميرات ومعالم أرضية، لكن هذه البدائل لها حدود، حيث تتراكم أخطاء الملاحة بالقصور الذاتي مع الزمن، وقد تتأثر الرؤية بالإضاءة والطقس.

تبقى لكل وسيلة كلفتها ومخاطرها، ولا تبقى أي مسيرة في أمان كامل أمام أي نظام للحرب الإلكترونية، خاصة لو كانت متكاملة، وبالنسبة للإيرانيين، فالميزة المحتملة الخاصة بهم هي قدرة منظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية على الجمع بين رصد الإشارات الإلكترونية والتعرف إليها، ثم التأثير في اتصالات المسيرة أو ملاحتها.

لا توجد معلومات منشورة تحدد منظومة إيرانية بعينها أو ميزة تقنية خاصة مكّنتها من السيطرة في هذه الحادثة، لكن يمكن لنا الحديث عن ثلاث قدرات ذات صلة، الأولى هي التشويش على الملاحة والاتصالات، فقد أورد تقرير للمفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية، منشور عام 2020، تقييما استخباراتيا يفيد بامتلاك إيران قدرات للتشويش على إشارات "جي بي إس" والاتصالات الفضائية.

تمتلك إيران كذلك القدرة على التعرّف إلى الإشارات قبل التشويش عليها، كما أعلنت في مناورات عام 2024 عن امتلاكها القدرة على تشغيل الرادارات والمسيرات وأنظمة معالجة المعلومات والحرب الإلكترونية بصورة منسقة. ومن الناحية التقنية، قد يساعد هذا التكامل على تتبع الهدف وتقييم أثر التشويش عليه؛ أما دوره في حادثة قشم فغير معلوم.

في النهاية، فإن حرب المسيرات أشبه بصراع مستمر لا يتوقف بين القط والفأر، كل جانب يطور نفسه للتكيف مع الجانب الآخر، المسيرات تصبح أكثر قدرة على التخفي، وأجهزة الحرب الإلكترونية تصبح أكثر دقة وقدرة على الإنصات، ويجري ذلك على كل الحروب حاليا.

المصدر: الجزيرة + وكالات