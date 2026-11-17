رام الله – وطن للأنباء: تثير القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، مخاوف لدى حلفاء واشنطن من التوصل إلى تفاهمات بين القوى الكبرى تعيد رسم مناطق النفوذ العالمي، على حساب الدول الأصغر ومصالحها وسيادتها، في مشهد يعيد إلى الأذهان مؤتمر يالطا عام 1945.

ومن المقرر أن يلتقي القادة الثلاثة الخميس المقبل، في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات أي تفاهمات محتملة بينهم على ملفات دولية حساسة، وفي مقدمتها أوكرانيا وتايوان.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تحول الاجتماع إلى نسخة جديدة من مؤتمر يالطا، الذي شهد تفاهمات بين القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بشأن مستقبل دول ومناطق نفوذ دون مشاركة الأطراف المعنية بها.

كما أبلغت كوريا الجنوبية واشنطن وبكين رفضها أي ترتيبات من شأنها إعادة توزيع مناطق النفوذ على حساب الدول الأخرى، في مؤشر على اتساع المخاوف من تفاهمات قد تتجاوز مصالح الدول الحليفة للقوى الكبرى.

ماذا حدث في مؤتمر يالطا عام 1945؟

عُقد مؤتمر يالطا بين الرابع والحادي عشر من شباط/فبراير 1945، في شبه جزيرة القرم، بمشاركة الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، قبل أشهر من انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وبحث القادة خلال المؤتمر ترتيبات ما بعد هزيمة ألمانيا النازية، واتفقوا على تقسيمها إلى مناطق احتلال خاضعة للولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي، مع تخصيص منطقة احتلال رابعة لفرنسا، إلى جانب مناقشة التعويضات الألمانية وآليات إدارة البلاد بعد الحرب.

وامتدت التفاهمات إلى مستقبل بولندا وأوروبا الشرقية، إذ تعهد الاتحاد السوفياتي بالسماح بإجراء انتخابات حرة في المناطق المحررة من الاحتلال النازي، غير أن الخلافات بشأن النفوذ السوفياتي في تلك المناطق تصاعدت لاحقاً، وأصبحت من أبرز أسباب التوتر بين الحلفاء السابقين.

كما وضع المؤتمر أسساً مهمة لإنشاء الأمم المتحدة، وتوصل القادة إلى تفاهمات بشأن آليات التصويت في مجلس الأمن، بما فيها اعتماد حق النقض "الفيتو" للدول الخمس دائمة العضوية.

وفي سياق الترتيبات العسكرية والاستراتيجية لما بعد الحرب، وافق ستالين على دخول الحرب ضد اليابان عقب هزيمة ألمانيا، مقابل مكاسب استراتيجية للاتحاد السوفياتي في شرق آسيا، شملت جنوب جزيرة سخالين وجزر الكوريل وامتيازات في منشوريا.

وبمرور الوقت، تحول مؤتمر يالطا إلى رمز للاتفاقات التي تعقدها القوى الكبرى بشأن مصائر الدول الأخرى وتقاسم مناطق النفوذ، خصوصاً مع تصاعد الخلافات حول أوروبا الشرقية، وصولاً إلى ترسخ الانقسام الدولي وبداية الحرب الباردة.

وتعيد المقارنات الحالية مع يالطا طرح تساؤلات بشأن قدرة واشنطن وموسكو وبكين على التوصل إلى تفاهمات استراتيجية تعيد ترتيب النظام الدولي، وما إذا كانت الدول الواقعة في بؤر الصراع ستجد نفسها أمام ترتيبات تُصاغ بشأن مستقبلها دون أن تكون طرفاً فيها.