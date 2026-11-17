وطن للأنباء: أعلن حزب الليكود اليوم، الثلاثاء، عن ترشيح عضو الكنيست أوفير كاتس، لمنصب رئيس الكنيست المؤقت، لينافس عضو الكنيست متان كهانا من حزب "يشار" والذي يتوقع أن تصادق الهيئة العامة للكنيست على تعيينه في المنصب مكان أمير أوحانا من الليكود.

وسيجري التصويت على تعيين رئيس الكنيست، مساء اليوم، ويتوقع أن يحصل كهانا على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست من الأحزاب في معسكر آيزنكوت والأحزاب العربية، بينما سيؤيد كاتس أحزاب الائتلاف وبضمنها الأحزاب الحريدية.

وستصوت الهيئة العامة للكنيست اليوم أيضا على تعيين 9 نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، وهم وفقا لتوصية اللجنة المنظمة للكنيست: إيتان غيتزبورغ من حزب "بياحد؛ يايا فينك من حزب "الديمقراطيين"؛ عوديد فورير من حزب "يسرائيل بيتينو"؛ أحمد الطيبي من القائمة المشتركة؛ وليد طه من القائمة الموحدة؛ يتسحاق بندروس من كتلة "يهدوت هتوراة"؛ يعقوب بردوغو من الليكود؛ ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"؛ وميخائيل ملكيور من حزب شاس، وستنتهي ولايتهم لدى تعيين نواب دائمين لرئيس الكنيست.

واعترض أعضاء الكنيست من أحزاب معسكر نتنياهو على تعيين نائبين لرئيس الكنيست من الأحزاب العربية، فيما قال حزب الليكود في بيان إنه قرر ترشيح كاتس للمنصب "بعد اعتراضات كثيرة من جانب آيزنكوت وكتلة اليسار على عدم إجراء انتخاب رئيس الكنيست بصورة أحادية الجانب، وبعد رفض كهانا لتأييده بشرط عدم تعيين نواب له من أحزاب مؤيدة للإرهاب".

ويتوقع أن تعقد اللجنة المنظمة اجتماعا غدا من أجل تشكيل اللجنة الأولى لإلغاء قوانين إضعاف جهاز القضاء، وسيتولى رئاستها عضو الكنيست غلعاد كاريف من حزب "الديمقراطيين"، وستعمل اللجنة على إلغاء القانون الذي يضعف منصب المستشار القضائي للحكومة وتغيير قانون لجنة تعيين القضاة.

المصدر: "عرب48"