وطن للأنباء: دمر مستوطنون، يوم الثلاثاء، نحو 70 شجرة زيتون في منطقة "اغزيوه" بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا الأراضي الزراعية في المنطقة، وأقدموا على تدمير وتكسير نحو 70 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن زهير فنشه.

وتتعرض منطقة "اغزيوه" والقرى والتجمعات السكانية المحيطة بها لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، تستهدف الأشجار والمحاصيل الزراعية وممتلكات المواطنين، في إطار محاولات التضييق على الأهالي وتهجيرهم لصالح التوسع الاستيطاني.