رام الله – وطن للأنباء: هنأ الملتقى الفلسطيني لخريجي الجامعات المغربية المملكة المغربية، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين للاستقلال والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، مؤكداً اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمغربي، وتقديره لمواقف المملكة الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال سفير المملكة المغربية لدى فلسطين، عبد الرحيم مزيان، وفداً من الهيئة التأسيسية للملتقى الفلسطيني لخريجي الجامعات المغربية، بحضور عدد من أعضاء طاقم السفارة، في زيارة لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية.

وسلّم الوفد خلال اللقاء برقية تهنئة موجهة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، عبّر فيها عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين الشعبين، مثمناً مواقف المملكة المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة.

وأشاد الوفد بالدلالات الوطنية والتاريخية لذكريي الاستقلال والمسيرة الخضراء، باعتبارهما محطتين بارزتين في تاريخ المغرب الحديث، جسّدتا إرادة الشعب المغربي وتطلعه إلى الحرية والاستقلال والوحدة، وشكلتا منطلقاً لمسيرة البناء والتنمية والتحديث التي شهدتها المملكة.

وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين الملتقى والسفارة المغربية، وإمكانية تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والوطنية والفكرية، بما يعزز التواصل والتفاعل بين الشعبين، ويفتح المجال أمام الاستفادة من خبرات خريجي الجامعات المغربية في فلسطين وعلاقاتهم بالمؤسسات المغربية.

من جانبه، رحّب السفير مزيان بالوفد، مثمناً هذه المبادرة، ومؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمغربي، كما هنأ أعضاء الهيئة التأسيسية للملتقى بالذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة التنسيق والتواصل وتطوير آفاق التعاون والشراكة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الفلسطينية المغربية وترسيخ روابط الأخوة والتضامن بين الشعبين.