رام الله – وطن للأنباء: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "والله من ورائهم محيط"، قالت إنها أسفرت عن السيطرة على عشر مديريات في محافظتي تعز ولحج، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 7100 كيلومتر مربع، ودحر وتدمير 12 فرقة عسكرية تضم 60 لواء، تابعة للقوات التي وصفتها بـ"التحشيدات السعودية".

وقالت القوات المسلحة، في بيان، إن العملية تضمنت تدمير وإعطاب واغتنام مئات الآليات والمدرعات، والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والتجهيزات العسكرية، مشيرة إلى أن التحشيدات المستهدفة كانت تحت إشراف ضابط سعودي يدعى محمد طلال البلوي.

وأوضحت أن العملية استهدفت تأمين المناطق التي تنطلق منها الهجمات على المواطنين والقوات المسلحة اليمنية، معتبرة أنها تأتي في إطار الدفاع عن البلاد وشعبها، وليست موجهة ضد أبناء المحافظات الجنوبية، مؤكدة عدم وجود نوايا عدوانية تجاههم.

ودعت القوات المسلحة اليمنية أبناء المحافظات الجنوبية إلى رفض استخدام مناطقهم منطلقا لعمليات عسكرية تستهدف الشعب اليمني، على حد تعبير البيان.

وفي سياق متصل، توعدت القوات المسلحة بمواصلة عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي، واستهداف التحشيدات العسكرية والضباط المشرفين عليها، مؤكدة المضي في فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، إلى حين وقف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على اليمن.

وقالت أن الملاحة في مضيق باب المندب أصبحت أكثر أمانا عقب دحر القوات والتحشيدات السعودية من المناطق التي كانت تستخدمها، وفق ما جاء في البيان.

واتهم البيان السعودية بمواصلة العمليات العسكرية والحصار على اليمن منذ 12 عاما، وارتكاب مجازر بحق المدنيين والأسرى، متوعدا بتطوير القدرات العسكرية واختيار أهداف وصفها بأنها "الأكثر إيلاما" ردا على تلك العمليات.