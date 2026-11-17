وطن للأنباء: أعلن البنك العربي عن تجديد دعمه لبرنامج "تحسين البيئة المدرسية" للعام الثاني عشر على التوالي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومؤسسة إنجاز فلسطين، في إطار التزامه الراسخ بدعم قطاع التعليم والمساهمة في تطوير البيئة المدرسية في فلسطين، من خلال تحسين المرافق التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومحفّزة للتعلم وتنمية مهارات الطلبة.

ويشمل البرنامج تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل في سبع مدارس حكومية موزعة على سبع محافظات، هي الخليل ورام الله ونابلس وجنين وسلفيت وبيت لحم وضواحي القدس، من بينها ثلاث مدارس مهنية تم ادراجها في البرنامج للمرة الأولى هذا العام، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالتعليم المهني ودوره المحوري في تزويد الطلبة بالمهارات العملية والتقنية التي تواكب متطلبات سوق العمل الفلسطينية والعالمية.

ويتضمّن البرنامج تنفيذ أعمال صيانة وترميم للغرف الصفية والساحات والمرافق المدرسية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة تستهدف الهيئات التدريسية والطلبة، فضلاً عن تنفيذ أنشطة تطوعية بمشاركة فاعلة من موظفي البنك العربي، بما يعزّز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة لاحتياجات الطلبة وتطلعاتهم.

وفي هذا السياق، ثمّن وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم، جهود البنك العربي ومؤسسة إنجاز فلسطين في دعم البنية التحتية للمدارس، لا سيما المدارس المهنية، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها. وأشار إلى أن شمول المدارس المهنية ضمن البرنامج هذا العام يشكّل إضافة نوعية مهمة تدعم توجهات الحكومة الفلسطينية ومنطلقات خطة التعليم من أجل التنمية التي تولي اهتماماً بالتوسع في الالتحاق بالتعليم المهني، إلى جانب مواصلة تحسين البيئة المدرسية في مختلف المحافظات.

ومن جهته، قال الدكتور جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين للبنك العربي: "يعكس استمرار دعم البنك لبرنامج تحسين البيئة المدرسية للعام الثاني عشر التزامه بدعم التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وحرصه الدائم على إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات المحلية. وعلى مدار السنوات الماضية، حرصنا على تطوير البرنامج وتوسيع نطاقه بما يستجيب للاحتياجات المتجددة للمدارس والطلبة، إيماناً بأن توفير بيئة تعليمية ملائمة يُسهم في بناء قدرات الأجيال القادمة وإتاحة فرص أفضل لهم للتعلّم والتطور."

بدوره، أشاد الدكتور بسام ولويل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز فلسطين، باستمرار التعاون مع البنك العربي ووزارة التربية والتعليم، قائلاً: "يمثل هذا التعاون نموذجاً للعمل المشترك في دعم قطاع التعليم وتطوير البيئة المدرسية، من خلال الجمع بين تطوير المرافق المدرسية وتنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم. ونحرص من خلال هذا البرنامج على تحقيق أثر يتجاوز تحسين البنية التحتية، ليشمل تعزيز التجربة التعليمية وإتاحة فرص أوسع للطلبة لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لمستقبلهم."

ويُذكر أن برنامج "تحسين البيئة المدرسية" حقق على مدار اثني عشر عاماً إنجازات ملموسة في دعم قطاع التعليم الفلسطيني، حيث استفادت منه 70 مدرسة حكومية في مختلف أنحاء فلسطين، ووصل أثره إلى ما يزيد عن 20,000 طالب وطالبة، إلى جانب استفادة أكثر من 2,000 معلماً ومعلمة من البرامج التدريبية المصاحبة. كما شهد البرنامج مشاركة موظفي البنك العربي في أنشطة تطوعية بإجمالي 300 مشاركة تطوعية، وبما يزيد عن 1,600 ساعة تطوع، أسهمت في تحسين المرافق المدرسية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي. وتعكس هذه الإنجازات الأثر التراكمي للبرنامج وتطوره على مدار السنوات، ودوره في توفير بيئة تعليمية أفضل ودعم مسيرة التعليم في فلسطين.