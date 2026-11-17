رام الله – وطن للأنباء: تساءل الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: هل كان قصف مستشفى ناصر في خان يونس سيمر بصمت، لو كان المستشفى إسرائيليا؟ مستحضرا مشهدا افتراضيا لقصف مستشفى إسرائيلي ومقتل مرضى وأطباء بداخله، وما كان سيثيره ذلك من موجة غضب وتنديد واسعة.

وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، تناول ليفي القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، معتبرا أن ما ترتكبه إسرائيل بحق المستشفيات والطواقم الطبية في القطاع بات يمر دون ردود فعل تتناسب مع حجم ما يجري، حتى في ظل وقف إطلاق النار الذي وصفه بأنه تحول إلى مجرد حبر على ورق.

وانتقد ليفي تعامل المراسلين العسكريين الإسرائيليين مع الرواية الرسمية للجيش، وتبنيهم ادعاءاته بشأن استخدام أحد مباني المستشفى مركزا للاستجواب والتعذيب، وتنفيذ الضربة بذخيرة دقيقة ذات رأس حربي صغير، بذريعة استهداف عناصر كانوا يخططون لهجمات ضد إسرائيل.

وأشار إلى أن المراسلين لم يتحققوا من صحة هذه الادعاءات، ولم يميزوا بين المعلومات المؤكدة والدعاية العسكرية، ما جعل قصف مستشفى في غزة حدثا هامشيا في التغطية الإعلامية الإسرائيلية.

وسخر الكاتب من بيان الجيش الذي أدان فيه استغلال المستشفى لأغراض عسكرية، معتبرا أن الرواية الإسرائيلية تقلب الحقائق، بحيث تبدو حركة حماس وكأنها المسؤولة عن قصف المستشفى وقتل الطبيب ومريضه، فيما تظهر إسرائيل وكأنها لم ترتكب شيئا.

ولفت إلى أن هوية قائد الكتيبة الذي زعم الجيش استهدافه ظلت غير واضحة، بل إن مقتله لم يتأكد، في حين كان مقتل الطبيب والطفل حقيقة ثابتة لا يبددها الغموض المحيط بالرواية العسكرية.

وخلص ليفي إلى أن ما يجري في قطاع غزة لم يعد حربا بالمعنى المتعارف عليه، بل هجوم إسرائيلي متواصل على قطاع مدمر ينزف، ويعجز عن حماية نفسه، في وقت بات فيه قصف المستشفيات وقتل العاملين في القطاع الصحي أمرا مألوفا لا يثير استنكارا يذكر.