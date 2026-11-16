نتائج أعمال شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" للربع الثالث من العام 2026

وطن للأنباء: أفصحت شركة الاتصالات الفلسطينية/ جوال، عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2026، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 255.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 207.8 مليون دينار أردني لنفس الفترة في العام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 23٪، كما حققت صافي ربح بقيمة 49.0 مليون دينار أردني لفترة التسعة أشهر من العام 2026، مقارنة مع 40.2 مليون دينار أردني للفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 22٪.

وتأتي هذه النتائج انعكاساً لالتزام الشركة باستمرارها بإثراء تجربة المشتركين من خلال أحدث الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والكفاءة العالية في إدارة مواردها، وتعزيز الشمول الرقمي، مؤكدةً ريادتها لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، ودورها في دفع الاقتصاد الوطني نحو التحول الرقمي، بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية المفروضة.

من جهتها، تواصل الشركة تطوير خدماتها لتلبي تطلعات جميع مشتركها في قطاعي الأعمال والأفراد، من خلال التوسع المستمر في شبكة الألياف الضوئية المنزلية، وخدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة، مع استمرار تطوير الشبكة لإطلاق خدمات الجيل الرابع "4G"، فيما أطلقت تقريرها الأول المستقل للاستدامة، الذي يؤكد على دور الشركة ومسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة. وفي قطاع غزة تواصل الشركة جهودها في إعادة تأهيل الشبكة ضمن الموارد والإمكانيات المتاحة، لتبقي الاتصالات نافذة أمل لأكثر من 2 مليون غزي يعيشون ظروفاً معيشية قاهرة.

يشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية/ جوال، تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، تربط فلسطين بشبكة متطورة في مجالات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تخدم أكثر من 3.5 مليون مشترك من جميع القطاعات.