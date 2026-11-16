اللواء ناصر البوريني يجتمع بمدراء المديريات في جهاز الارتباط العسكري

وطن للأنباء: اجتمع قائد جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني، اللواء ناصر البوريني، بمدراء المديريات في الجهاز، ناقلا إليهم تحيات فخامة السيد الرئيس محمود عباس، القائد الأعلى لقوى الأمن، وتمنياته لكافة مرتبات الجهاز بدوام التقدم والنجاح.

وأكد اللواء البوريني خلال الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الجهود بين مختلف المديريات، بما يسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المصلحة العامة.

وشدد سيادته على أن جهاز الارتباط العسكري سيواصل أداء رسالته الوطنية والإنسانية، والقيام بمسؤولياته ومهامه بكل مهنية والتزام، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف أذرع المؤسسة الأمنية، بما يخدم أبناء شعبنا ويحافظ على مصالحهم.

وأشار اللواء البوريني إلى الدور المحوري لجهاز الارتباط العسكري ضمن المنظومة الأمنية الفلسطينية، وما يتحمله من مسؤوليات وطنية وميدانية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل والعطاء وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب اللواء البوريني عن اعتزازه بجهود كافة مرتبات الجهاز، مثمنا ما يبذلونه من عطاء وتفان في أداء واجبهم الوطني.