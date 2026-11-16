العطاري تحصد جائزة المرأة العربية لعام 2026 للتمكين الاقتصادي

رام الله – وطن للأنباء: حصدت وزيرة العمل د.إيناس دحادحة العطاري جائزة المرأة العربية لعام 2026 عن الإنجاز في مجال التمكين الاقتصادي، خلال الحفل السنوي الذي نظمته مؤسسة لندن العربية في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع مشاركتها في قمة المرأة العربية 2026، حيث استعرضت واقع المرأة الفلسطينية ودورها في تعزيز الصمود الاقتصادي، في ظل تداعيات الحرب والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي.

وجاء تكريم العطاري تقديرا لجهودها في تطوير قطاع العمل الفلسطيني، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع مشاركتها في سوق العمل، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج الداعمة للمهارات المهنية والرقمية، ودعم ريادة الأعمال والمبادرات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية والدولية، بما يسهم في توفير فرص اقتصادية مستدامة.

وأعربت العطاري عن اعتزازها بالجائزة التي تحملها باسم فلسطين، معتبرة أنها تقدير للجهود الوطنية والمؤسسية المبذولة لتعزيز التمكين الاقتصادي وفتح آفاق أوسع أمام أبناء الشعب الفلسطيني، وأهدت التكريم إلى المرأة الفلسطينية التي أثبتت قدرتها على العطاء والإنجاز والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية.

وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، واستثمارا مباشرا في تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني وقدرته على التعافي والنمو، مشيرة إلى مواصلة وزارة العمل تطوير سياساتها وبرامجها لتوسيع فرص وصول النساء والشباب إلى الموارد والفرص، من خلال تعزيز المهارات المهنية والرقمية، ودعم المشاريع الصغيرة والريادية، وتوسيع الشراكات مع مختلف المؤسسات.

وفي سياق مشاركتها في قمة المرأة العربية 2026 (Arab Women’s Summit)، التي عقدت في قصر لانكستر بلندن، تحدثت العطاري ضمن جلسة بعنوان "المرأة في القيادة: من التأثير السياسي إلى السياسات والأثر الاقتصادي"، بمشاركة نائبة رئيس مجلس العموم البريطاني ورئيسة الطرق والوسائل نصرت غني، والشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني، مؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة أموال ورئيسة إنجاز العرب، والدكتورة هلة الجسار، الأستاذة المشاركة في الفيزياء بجامعة الكويت وقائدة مجموعة أبحاث فيزياء الفضاء والمناخ.

وقالت العطاري إن القيادة النسائية الحقيقية لا تقاس بمجرد الوصول إلى مواقع القيادة وصنع القرار، بل بمدى القدرة على التأثير في السياسات وإحداث تغيير ملموس في الواقع الاقتصادي، مشيرة إلى أن تمكين المرأة يتطلب ترجمة المساواة والالتزامات إلى فرص اقتصادية حقيقية ومستدامة، وأن تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل ضرورة اقتصادية ومرتكز أساسي للتنمية المستدامة.

وسلطت العطاري الضوء على واقع المرأة الفلسطينية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وما خلفته الحرب في قطاع غزة من تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة، إلى جانب القيود المفروضة على الحركة والنشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تواصل المرأة الفلسطينية أداءه في صمود المجتمع والحفاظ على مقوماته الاقتصادية رغم هذه التحديات.

كما استعرضت جهود وزارة العمل في دمج التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن برامج التدريب المهني وريادة الأعمال، وتوسيع فرص اكتساب المهارات الرقمية والمهنية، ودعم المشاريع النسائية، إلى جانب تطوير التشريعات وتعزيز الحماية والحقوق العمالية، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر عدالة وشمولا.

واختتمت العطاري بالتأكيد على أن الاستثمار في المرأة الفلسطينية ليس مجرد استجابة للتحديات الراهنة، بل استثمار استراتيجي في التعافي الاقتصادي وإعادة البناء ومستقبل التنمية في فلسطين، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب سياسات مبتكرة ومستدامة تضع الإنسان في صلب الأولويات الاقتصادية والتنموية.