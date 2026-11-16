ارتفاع إصابات الحمى الشوكية في غزة.. أكثر من 30% من حالات الدخول الجديدة للمستشفيات في بعض الأيام

وطن للأنباء: حذرت أوساط طبية في قطاع غزة من ارتفاع حالات الإصابة بالحمى الشوكية، ولا سيما بين الأطفال، في ظل تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، والاكتظاظ في مراكز الإيواء والخيام، وتلوث المياه، ونقص الخدمات الطبية والعلاجات التخصصية.

وذكر طبيب الأطفال شريف مطر، أن حالات الإصابة بالحمى الشوكية تشكل أكثر من 30% من إجمالي حالات الدخول الجديدة إلى المستشفيات في بعض الأيام، مشيرا إلى أن معظم الحالات المسجلة ناتجة عن التهابات فيروسية، إلى جانب حالات بكتيرية استدعت علاجات قوية للسيطرة عليها.

وأوضح مطر أن بعض الإصابات تركزت في الالتهابات المحيطة بالدماغ، فيما وصلت حالات أخرى إلى داخل أنسجة الدماغ، محذرا من خطورة تطور هذه الإصابات في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأشار إلى أن الاكتظاظ السكاني والعيش في الخيام ضمن مساحة جغرافية ضيقة، إلى جانب تلوث المياه وغياب النظافة وتراجع المناعة لدى الأطفال، عوامل تسهم في زيادة الإصابات وانتشار الأمراض.

وحذر الطبيب من استمرار انهيار القطاع الصحي في غزة، في ظل النقص الحاد وغياب العلاجات التخصصية في عدد من المجالات الطبية، بينها أمراض الكلى والقلب والجهاز الهضمي والأعصاب.

وفي سياق متصل، كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في القطاع، مع تفاقم المخاطر الصحية جراء الأمطار الغزيرة التي أغرقت عشرات الآلاف من خيام النازحين.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الدكتورة راينهيلده فان دي ويردت، للصحفيين في جنيف، إن حالات العدوى التنفسية الحادة ارتفعت بنحو 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن التهابات الجهاز التنفسي تشكل حاليا 11% من إجمالي الاستشارات الطبية، محذرة من أن الطقس البارد والسيول واكتظاظ مراكز الإيواء وسوء التهوية عوامل مرشحة لزيادة الإصابات خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المنظمة، يعيش نحو مليون نازح في مناطق معرضة للسيول في قطاع غزة، بينهم 400 ألف في مواقع مصنفة عالية الخطورة، فيما تزيد مياه الأمطار الراكدة من مخاطر تلوث المياه وانتشار الحشرات والبكتيريا والعفن، وما يرتبط بذلك من أمراض، خصوصا لدى الأطفال.

كما أشارت المنظمة إلى صعوبات تواجهها في إدخال مستلزمات المختبرات والمعامل اللازمة لتشخيص الأمراض، داعية إلى السماح بإدخال هذه الإمدادات إلى القطاع لتفادي تفاقم الأزمة الصحية.