الاحتلال يقتل 16 مواطناً بينهم امرأتان وطفل في غزة ويواصل تدمير المنازل

وطن للأنباء: قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطناً، بينهم امرأتان وطفل، خلال الفترة من 12 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، جراء هجمات جوية وقصف مدفعي واستهداف تجمعات سكانية ومركبات مدنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما توفي ثلاثة مواطنين آخرين متأثرين بإصابات سابقة، وفق ما وثقه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وقال المركز إن الهجمات الإسرائيلية ترافقت مع استمرار تدمير المنازل والأحياء السكنية، مشيراً إلى استخدام الطائرات المسيّرة لإلقاء صناديق مفخخة بالمتفجرات فوق المنازل المتبقية في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأوضح أن الطائرات ألقت الصناديق وفجّرتها على دفعات، ما أدى إلى تدمير حي سكني كامل وعدد كبير من المنازل والخيام، وتشريد عشرات العائلات وإجبارها على الفرار دون التمكن من إخراج ممتلكاتها.

وشملت الهجمات استهداف تجمعات للمواطنين في جباليا ودير البلح وخان يونس، إضافة إلى قصف مركبات مدنية في مدينتي غزة ودير البلح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وفي أبرز الهجمات، قتل ثلاثة مواطنين، بينهم طفل يبلغ 12 عاماً وسيدة، وأصيب نحو 20 آخرين بقصف مدفعي استهدف محيط مجمع القسطل السكني شرق دير البلح، فيما قتل مواطنان باستهداف تجمع قرب مدرسة فيصل الثانوية للبنات في جباليا.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مركبات مدنية في دير البلح وغزة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة عدد من المارة، بينهم إصابات وصفت بالخطيرة.

وأكد المركز أن استمرار استهداف المدنيين وتدمير المنازل والخيام يقوّض مقومات الحياة في القطاع، ويؤدي إلى تشريد العائلات وحرمانها من المأوى، في ظل ظروف معيشية وأمنية متدهورة.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بوقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وتوفير الحماية للسكان، وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحقهم.